新民黨提27項《施政報告》建議　倡購大灣區物業供退休紀律部隊成員 (15:56)

新民黨提出27項施政報告建議，分12個範疇，涵蓋檢視公務員待遇、發展多元經濟及數據交易、人口老化對策等。其中為提振投資者信心，新民黨建議政府成立第二個盈富基金，資金規模最少達300億元至500億港元，分批於股市低迷時入市，投資於收益率高及財政穩健的上市公司，以釋出對企業前景有信心的信號；以及進一步下調股票印花稅，甚至按市况暫緩徵收，減低高頻交易成本，以刺激股票市場交投。

另外，就近日泳總風波及早前有體育總會涉嫌剋扣旗下運動員的體育學院資助，新民黨指情況令公眾憂慮公帑是否用得其所，及運動員是否獲公平待遇，建議當局盡快落實體育總會管理指引，完善管治制度，改善選拔機制，以保障運動員的福祉。