男司機候診期間病逝　醫生稱疫下病人多未能定時檢查　家屬斥如被遺棄 (15:22)

事主黃潤全2021年8月18日入住屯院急症室，同日晚上死亡。屯院急症室駐院醫生甘偉權供稱，主診醫生下午2時診斷事主腹漲及血含氧量偏低，安排事主在隔離病房等候，待X光檢查報告上載到電腦、醫生閱畢報告才轉病房。至晚上8時，甘替事主進行心肺復蘇，宣告事主不治；其後甘閱讀X光片，診斷事主有阻塞性心臟衰竭。

甘偉權透露，當日急症室工作繁忙，處理不少搶救個案，從主診醫生見事主至晚上急救之間，沒有醫生曾照看事主。裁判官問，法醫判斷事主死於淋巴癌引發急性腹膜炎，臨牀診斷能否確認死因？甘表示無法核實，根據屯院排板和內地醫療紀錄，均無事主肚部痛楚的跡象。甘提及，事主曾在內地做電腦掃瞄，發現疑患淋巴癌，惟電腦掃瞄無法直接確診淋巴癌。

事主胞姊庭上嚎哭指，家屬曾不斷催促醫護，直至事主急救才有醫生照料，「你3點幾照完x光，點解7點幾先去照顧病人呢？」甘偉權解釋，職員一般每隔4小時為病人量度維生指數，疫情下病人較多，醫生未能每隔數小時會診。甘透露，醫護當時以電子顯示屏觀察隔離病房病人，事後已改善安排，增設透明窗戶和遙距心肺監察儀，能密切監測病人。聆訊明（18日）續。