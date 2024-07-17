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記協新任主席鄭嘉如被《華爾街日報》辭退　指職位與記協工作難共存　僱主曾要求棄選記協執委 (18:00)

香港記者協會新任主席鄭嘉如被所屬的《華爾街日報》辭退。記協形容為無理辭退。鄭嘉如透露，《華爾街日報》高層事前曾要求她退選記協執委，今日則以「重組架構」為由辭退她。她質疑阻止員工參加工會違反香港《僱傭條例》，而市民參與工會的權利亦受《基本法》27條保護。《華爾街日報》確認有「人事變動」，但不評論個別人士，又稱《華爾街日報》一直致力促進香港及世界各地新聞自由，將來亦會如是。

鄭嘉如見傳媒稱，《華爾街日報》以「重組架構」為由辭退她。她對事件感到非常震驚，並憶述約三周前、即記協選舉前夕，其身在英國的上司曾要求她退選，以及退出在加入《華爾街日報》時已擔任的記協執委一職，稱她的職位與記協工作無法共存，認為《華爾街日報》員工不應在香港推動新聞自由，因香港有別於其他西方國家，指香港新聞自由面對嚴竣挑戰。她認為阻止員工追求新聞自由的機構，不應視為有份推動新聞自由。鄭將與律師商討下一步行動，不排除訴諸法律。

鄭嘉如指，當選記協主席後一直如常上班，最後一次刊出署名報道為上月21日，其後她曾建議報道題材，但無人處理，通常由她負責的工作亦開始改由他人接手。至今日她與由英國抵港的上司對話15分鐘，對方交代辭退決定，並解釋指出於「架構重組」。她稱曾向對方表明認為並非真正原因，而且指出阻止員工參與工會有機會違法，但對方並無回應。

鄭又相信，《華爾街日報》辭退她的決定，與保安司長鄧炳強早前質疑記協執委由外媒為主的說法無關，她無法猜度《華爾街日報》的做法是否想向官方示好，認為外界可自行解讀。她指當初邀請同業成為記協執委時不太順利，正因不少同業擔心有風險，包括來自僱主的壓力，慶幸現屆執委目前無受壓，認為若要維護僅有空間，就不可自我設限、自我審查，希望記者續為理念而進發，勇敢維護應有權利。

籲同業勿自我審查

鄭嘉如表示，香港傳媒面對的恐懼和不安，已影響到遠在幾千公里外的《華爾街日報》管理層，強調記協仍屬記者工會，為本港記者利益奮鬥，包括新聞自由的工作基石，不論本港或各地記者同樣必須推動和保護新聞自由，又指任記協主席一職的決定獲《華爾街日報》的新加坡、香港等地的員工支持，對有編輯認為捍衛新聞自由屬爭議感到非常失望。

對於日後工作，主要負責電動車議題的鄭又認為，其專注報道的議題屬全球熱門議題之一，加上對自身工作能力有信心，故不擔心求職有困難。鄭明言面對事件時心情有一定焦慮，但早料出任記協主席並不容易，深知會面對嚴峻挑戰，慶幸每名執委都繼續百分百支持。

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