DSE放榜︳有考生成績未如理想　到自資院校報讀課程 (15:13)

樹仁大學的基本入學要求為中英文科達3級、公民科達標、數學科及一科選修科達2級；若考生成績未達入學門檻，可申請即場參加中英文語文筆試。另外，自資院校現可以「特殊收生學額」取錄不達最低入學資格的副學位、學士生，可佔院校收生總數10%及課程收生人數15%。

有「脫腳」考生到場參與筆試。其中陳同學最佳5科成績17分、英文科未達3級，成績較預期差4至5分，預料未能報考原本心儀的教大中文教育系，期望可入讀樹仁中文系，稱尚能調節心情。

林同學原想報讀教大或浸大的心理學和社會科學，惟最終部分科目成績比預期低1級，最佳5科考獲15科，英文亦未達3級，坦言有點失望。他稱已為失手做兩手準備，放榜失利後已立刻前去樹仁報名。

盧同學英文科失手，其他科亦比預期低1至2級，形容心情上有點落差。她原本聯招首選為城大商科，後備方案則是報讀樹仁輔導心理課程，期望將來或從事社工相關工作。

恒大今早約500名學生申請入學 環球商業、中文系等平均約10人爭1位

香港恒生大學校長何順文表示，今早約有400至500名學生申請入學並辦相關手續，今年總申請人數比去年多近六成，本地生申請人數與上年相若，最受歡迎的學科分別為環球商業管理工商管理系、中文系、經濟及金融學系，平均約10人爭1位。

政府放寬內地生學額下，內地生名額由去年280個名額增至350，何順文稱，目前內地生比例為14%，相關比例未來會循序漸進增加。他又說，若學生未能達到最低入學成績門檻，校方會酌情通過經過遴選、面試，考慮給予相關取錄，但強調會因應學額的比例制訂有關限制。

林同學成績比預期低數分，估計未能如願入讀首選的中文大學歷史系，指「覺得盡左力，對得住自己」，現階段會先探索恒大及其他大專院校相關科系的收分申請安排。早前已收到恒大有條件取錄的黃同學就說，成績與預期相若，將入讀該校的市場學系，形容自己「放下心頭大石」，並期待大學生活。

港大附屬學院接逾19000人報名

香港大學附屬學院則表示，截至今午2時，已有逾19000人報讀該校課程，較去年上升20%，最受歡迎的學科包括工商管理副學士及護理學副學士，各自接獲超過4500人報名。