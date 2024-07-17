明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

DSE放榜︳有考生成績未如理想　到自資院校報讀課程 (15:13)

中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，不少學生到自資院校報讀課程。本報記者今午到樹仁大學觀察，有過百名學生和家長取籌等候報讀學士學位。

樹仁大學的基本入學要求為中英文科達3級、公民科達標、數學科及一科選修科達2級；若考生成績未達入學門檻，可申請即場參加中英文語文筆試。另外，自資院校現可以「特殊收生學額」取錄不達最低入學資格的副學位、學士生，可佔院校收生總數10%及課程收生人數15%。

有「脫腳」考生到場參與筆試。其中陳同學最佳5科成績17分、英文科未達3級，成績較預期差4至5分，預料未能報考原本心儀的教大中文教育系，期望可入讀樹仁中文系，稱尚能調節心情。

林同學原想報讀教大或浸大的心理學和社會科學，惟最終部分科目成績比預期低1級，最佳5科考獲15科，英文亦未達3級，坦言有點失望。他稱已為失手做兩手準備，放榜失利後已立刻前去樹仁報名。

盧同學英文科失手，其他科亦比預期低1至2級，形容心情上有點落差。她原本聯招首選為城大商科，後備方案則是報讀樹仁輔導心理課程，期望將來或從事社工相關工作。

恒大今早約500名學生申請入學　環球商業、中文系等平均約10人爭1位

香港恒生大學校長何順文表示，今早約有400至500名學生申請入學並辦相關手續，今年總申請人數比去年多近六成，本地生申請人數與上年相若，最受歡迎的學科分別為環球商業管理工商管理系、中文系、經濟及金融學系，平均約10人爭1位。

政府放寬內地生學額下，內地生名額由去年280個名額增至350，何順文稱，目前內地生比例為14%，相關比例未來會循序漸進增加。他又說，若學生未能達到最低入學成績門檻，校方會酌情通過經過遴選、面試，考慮給予相關取錄，但強調會因應學額的比例制訂有關限制。

林同學成績比預期低數分，估計未能如願入讀首選的中文大學歷史系，指「覺得盡左力，對得住自己」，現階段會先探索恒大及其他大專院校相關科系的收分申請安排。早前已收到恒大有條件取錄的黃同學就說，成績與預期相若，將入讀該校的市場學系，形容自己「放下心頭大石」，並期待大學生活。

港大附屬學院接逾19000人報名

香港大學附屬學院則表示，截至今午2時，已有逾19000人報讀該校課程，較去年上升20%，最受歡迎的學科包括工商管理副學士及護理學副學士，各自接獲超過4500人報名。

相關字詞﹕編輯推介 放榜 自資院校

上 / 下一篇新聞