政府允西九文化區出售住宅項目兼保留收益　唐英年冀經濟好轉否則「好大困難」 (15:10)

文化體育及旅遊局長楊潤雄預料，有關方案可讓西九有足夠資金營運約10年，又認為今次放寬措施可提供經濟條件，解決西九資金流問題。楊潤雄指，2016年曾批准西九加強財務安排，容許BOT模式發展酒店、辦公室和住宅項目，期望能為西九帶來額外的經常收入以維持財務可持續性，但招標結果不如理想，反映市場對BOT模式發展並不如政府預期，西九內高質量的文化藝術設施需相當資源營運，但與區內商業發展項目推展時間長期不相配，加上3年疫情，使西九財政面對挑戰，他稱，西九近年已採取積極措施控制成本，同時透過入場費、節目收入、出租場地、商業空間等以「開源」，當局一直密切留意西九文化區的財政情况，亦會與管理局緊密合作，尋求不同方法解決財務挑戰。

政府又指，批准有關安排同時附帶一定條件，包括西九管理局須設獨立指定銀行帳戶，以存放出售住宅發展項目的收益及其所產生的利息收入，以便監察；亦須遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標（KPI），包括每3年的營運赤字上限，以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限。

在新發展項目方面，西九管理局須向政府證明及令其信納任何新建議的成本預算合理，方可獲批作已承擔項目，並為年度現金流及預算成本訂立KPI。而且，管理局須就項涉及住宅的發展項目提交招標時間，並獲得發展局同意，同時就住宅部分的底價釐定機和批出標書建議，徵詢當局意見。

唐英年又指，政府同意安排為西九文化區未來營運提供經濟條件，亦可在不須增加庫房和市民負擔之下，解決資金鏈問題。他續指，西九未來會全面考慮收費模式，檢視表演場地、門票收費等可提升的空間。他補充稱目前故宮文化博物館的成本回收率達67%，屬冠絕全球，其次的紐約當代藝術館（MoMA）則為55%，而西九的「M+」博物館的成本回收率亦逾四成。

楊潤雄指，西九管理局同時會利用這段時間，創造收入和制定措施，嚴控經營成本，以落實自負盈虧方式營運西九，當局會與西九管理局保持聯繫，監察西九文化區計劃的推展，要求及支持西九管理局實現更長遠的財務可持續發展，以及西九文化區支援香港成為中外文化交流中心重要作用，並達至自負盈虧經營模式的初心。

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，是次放寬措施可為西九未來營運提供經濟條件，毋須增加庫房負擔下，能解決西九資金鏈問題，管理局會繼續為塑造文化創意產業中心而努力。他舉例指音樂劇《大狀王》明年到上海演出、M+的「草間彌生：一九四五年至今」展覽今年將在葡萄牙展出，以及「貝聿銘：人生如建築」展覽亦準備在上海或內地其他城市舉辦等，均屬西九文化區的知識產權，他希望日後可加強有關知識產權收入。