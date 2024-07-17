政府允西九文化區出售住宅項目兼保留收益　唐英年冀經濟好轉否則「好大困難」 (15:10)

西九文化區管理局正面對財赤，去年向政府提交改善財政方案，據悉方案容許出售住宅。行會今日（17日）建議應有條件同意管理局放寬西九文化區的加強財務安排，包括允許出售西九第二區的住宅發展項目，解除西九文化區第2區住宅發展項只能以「建造、營運及移交模式」發展的限制；並容許保留從批標予私人發展商出售該區住宅發展項目所得的全部收益，而現行西九發展圖則所准許的住宅總樓面面積上限17.28萬平方米維持不變。西九文化區董事局主席唐英年就指，擬議出售的第二區土地剛平整地庫，料須兩年後才可討論賣地時間表，指將參照港鐵鐵路上蓋發展模式，招標前亦會尋求發展局的意見，包括招標底價等細節。他期望香港經濟在兩年間可以改善，否則西九文化區會面對很大困難。
文化體育及旅遊局長楊潤雄預料，有關方案可讓西九有足夠資金營運約10年，又認為今次放寬措施可提供經濟條件，解決西九資金流問題。楊潤雄指，2016年曾批准西九加強財務安排，容許BOT模式發展酒店、辦公室和住宅項目，期望能為西九帶來額外的經常收入以維持財務可持續性，但招標結果不如理想，反映市場對BOT模式發展並不如政府預期，西九內高質量的文化藝術設施需相當資源營運，但與區內商業發展項目推展時間長期不相配，加上3年疫情，使西九財政面對挑戰，他稱，西九近年已採取積極措施控制成本，同時透過入場費、節目收入、出租場地、商業空間等以「開源」，當局一直密切留意西九文化區的財政情况，亦會與管理局緊密合作，尋求不同方法解決財務挑戰。
政府又指，批准有關安排同時附帶一定條件，包括西九管理局須設獨立指定銀行帳戶，以存放出售住宅發展項目的收益及其所產生的利息收入，以便監察；亦須遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標（KPI），包括每3年的營運赤字上限，以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限。
在新發展項目方面，西九管理局須向政府證明及令其信納任何新建議的成本預算合理，方可獲批作已承擔項目，並為年度現金流及預算成本訂立KPI。而且，管理局須就項涉及住宅的發展項目提交招標時間，並獲得發展局同意，同時就住宅部分的底價釐定機和批出標書建議，徵詢當局意見。
唐英年又指，政府同意安排為西九文化區未來營運提供經濟條件，亦可在不須增加庫房和市民負擔之下，解決資金鏈問題。他續指，西九未來會全面考慮收費模式，檢視表演場地、門票收費等可提升的空間。他補充稱目前故宮文化博物館的成本回收率達67%，屬冠絕全球，其次的紐約當代藝術館（MoMA）則為55%，而西九的「M+」博物館的成本回收率亦逾四成。
楊潤雄指，西九管理局同時會利用這段時間，創造收入和制定措施，嚴控經營成本，以落實自負盈虧方式營運西九，當局會與西九管理局保持聯繫，監察西九文化區計劃的推展，要求及支持西九管理局實現更長遠的財務可持續發展，以及西九文化區支援香港成為中外文化交流中心重要作用，並達至自負盈虧經營模式的初心。
西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，是次放寬措施可為西九未來營運提供經濟條件，毋須增加庫房負擔下，能解決西九資金鏈問題，管理局會繼續為塑造文化創意產業中心而努力。他舉例指音樂劇《大狀王》明年到上海演出、M+的「草間彌生：一九四五年至今」展覽今年將在葡萄牙展出，以及「貝聿銘：人生如建築」展覽亦準備在上海或內地其他城市舉辦等，均屬西九文化區的知識產權，他希望日後可加強有關知識產權收入。