街頭指罵警員　男子認罪簽保守行為稱懊悔 (14:00)

辯方今求情指，事件源於泊車票控的爭拗，另一被告張國偉的行為較黃永昌嚴重，包括曾邀請警員「隻揪」；被告事後感到懊悔，希望向警員道歉。

案情指，在案發當日下午4時許，3名警員在西裕街就違例泊車採取執法行動。在警員發出告票時，被告張國偉突然走往其中一名警員，並以粗言穢語指罵，在旁和應的黃永昌同樣以粗口指罵警員，身旁有一男子疑用電話拍攝事件。警員向黃解釋指，他們正按收到的投訴而票控，但張及黃未有理會，拒絕出示身分證。警員向黃發出口頭警告下，黃提供身分證予警員檢助調查。

與此同時，張變得激動並指着警員不斷辱罵，警員着張冷靜下來不果；黃再度和應，拿着自己的名片在警員面前來回擺動，警員為免情况惡化一度要求增援。調查後，警方確定黃及張並非警方目標，終把兩人放行。事後，一段拍攝到案發時的影片在網上瘋傳，可見黃在公眾地方行為不檢及大聲吵鬧，黃於去年11月2日被捕。

同案被告張國偉（43歲）早前承認一項公眾地方擾亂秩序行為罪，獲准自簽2000元守行為18個月。