明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

街頭指罵警員　男子認罪簽保守行為稱懊悔 (14:00)

曾涉7．21事件被捕的「姑爺偉」於去年10月涉嫌不滿警方抄牌，而與同伴指罵警員，其間曾有人稱「夠薑除衫隻揪」，兩人被控一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」罪。「姑爺偉」早前承認公眾地方擾亂秩序行為罪，獲准簽保守行為；另一人不認罪今（17日）於屯門裁判法院受審。正式開審前，控辯雙方達成共識，被告黃永昌（50歲，商人）改認公眾地方擾亂秩序行為罪，裁判官鄭潤聰批准被告自簽2000元守行為12個月。

辯方今求情指，事件源於泊車票控的爭拗，另一被告張國偉的行為較黃永昌嚴重，包括曾邀請警員「隻揪」；被告事後感到懊悔，希望向警員道歉。

案情指，在案發當日下午4時許，3名警員在西裕街就違例泊車採取執法行動。在警員發出告票時，被告張國偉突然走往其中一名警員，並以粗言穢語指罵，在旁和應的黃永昌同樣以粗口指罵警員，身旁有一男子疑用電話拍攝事件。警員向黃解釋指，他們正按收到的投訴而票控，但張及黃未有理會，拒絕出示身分證。警員向黃發出口頭警告下，黃提供身分證予警員檢助調查。

與此同時，張變得激動並指着警員不斷辱罵，警員着張冷靜下來不果；黃再度和應，拿着自己的名片在警員面前來回擺動，警員為免情况惡化一度要求增援。調查後，警方確定黃及張並非警方目標，終把兩人放行。事後，一段拍攝到案發時的影片在網上瘋傳，可見黃在公眾地方行為不檢及大聲吵鬧，黃於去年11月2日被捕。

同案被告張國偉（43歲）早前承認一項公眾地方擾亂秩序行為罪，獲准自簽2000元守行為18個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞