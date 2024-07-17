街頭指罵警員　男子認罪簽保守行為稱懊悔 (14:00)

曾涉7．21事件被捕的「姑爺偉」於去年10月涉嫌不滿警方抄牌，而與同伴指罵警員，其間曾有人稱「夠薑除衫隻揪」，兩人被控一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」罪。「姑爺偉」早前承認公眾地方擾亂秩序行為罪，獲准簽保守行為；另一人不認罪今（17日）於屯門裁判法院受審。正式開審前，控辯雙方達成共識，被告黃永昌（50歲，商人）改認公眾地方擾亂秩序行為罪，裁判官鄭潤聰批准被告自簽2000元守行為12個月。
辯方今求情指，事件源於泊車票控的爭拗，另一被告張國偉的行為較黃永昌嚴重，包括曾邀請警員「隻揪」；被告事後感到懊悔，希望向警員道歉。
案情指，在案發當日下午4時許，3名警員在西裕街就違例泊車採取執法行動。在警員發出告票時，被告張國偉突然走往其中一名警員，並以粗言穢語指罵，在旁和應的黃永昌同樣以粗口指罵警員，身旁有一男子疑用電話拍攝事件。警員向黃解釋指，他們正按收到的投訴而票控，但張及黃未有理會，拒絕出示身分證。警員向黃發出口頭警告下，黃提供身分證予警員檢助調查。
與此同時，張變得激動並指着警員不斷辱罵，警員着張冷靜下來不果；黃再度和應，拿着自己的名片在警員面前來回擺動，警員為免情况惡化一度要求增援。調查後，警方確定黃及張並非警方目標，終把兩人放行。事後，一段拍攝到案發時的影片在網上瘋傳，可見黃在公眾地方行為不檢及大聲吵鬧，黃於去年11月2日被捕。
同案被告張國偉（43歲）早前承認一項公眾地方擾亂秩序行為罪，獲准自簽2000元守行為18個月。