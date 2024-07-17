謝展寰指中電逾半嚴重停電涉內在因素促改善　昨晤中電總裁促加快裝避雷設施 (13:20)

選委界議員周文港在立法會提出口頭質詢，關注兩電供電事故數字及兩電應對惡劣天氣影響的措施和相關成本。環境及生態局長謝展寰回應指，由2021年7月至今，按機電署和兩電設立的通報機制，中電和港燈電力系統分別發生26宗和5宗嚴重停電事故，成因包括惡劣天氣等外在因素，或設備故障等內在因素。在中電事故成因中有10宗涉外在因素，15宗涉內在因素，1宗成因有待確認；至於港燈事故成因則有3宗為外在因素，2宗為內在因素。

謝展寰強調，就兩電加強應對極遄天氣的資本項目，政府在《管制計劃協議》框架下嚴謹把關，審視兩電資本支出，避免兩電為提高盈利而作出過大投資，亦要求兩地做好成本控制，避免轉嫁成本予市民。他重申機電署長已會見兩電，兩電已承諾採取足夠措施加強應對惡劣天氣能力，包括中電進一步加強人手巡查和應用創新科技檢測等，港燈則會在可能受影響的變電站加裝擋水牆。

謝展寰指，與外地比較，本港供電穏定性在國際上屬「相當嘅前、相當嘅高」，去年中電和港電的供電可靠度達99.999%，平均每年約為2000至3000宗電力事故，未見明顯增幅，惟過去一兩年影響較多市民的電力事故增加，又指中電涉內在成因的嚴重停電事故佔58%，比例較高，中電應詳細檢視系統和管理方式，並透露昨日已與中電總裁會面，亦向對方建議改善方案。

選委界議員黃錦輝亦關注未來可否預留地底空間供鋪設地底電纜，以免電纜受外力影響。謝展寰指市區已有不少地底電纜，但中電的電力網絡以新界為主，一帶仍有不少地面電塔，指中電計劃兩年內在現有設施加裝100個避雷設施，加強抵禦雷暴能力，惟他認為進度較慢，希望對方能探討在兩年內加裝500個避雷設施。