DSE放榜︳正生老師派成績表寄語毋忘初衷　考生願繼續堅持　「冇嘢辛苦得過我入正生」 (12:32)

正生書院應屆DSE生阿軒接過成績單後，淡然地說「OK啦，自己盡了努力，係呢個成績就OK啦，都滿意嘅」。他應考4科核心科及2個選修科，包括健康管理與社會關懷、體育，成績5科12分及公民科達標，擬照原訂計劃讀副學士或高級文憑，家人接獲他通知後，「恭喜我有full cert（全部合格）」。

阿軒在中學搭上有社團背景者，從此漸漸染上毒癮，14歲被轉介入正生。回望正生歲月，他笑稱雖然多年來未曾習慣「冬天要沖凍水涼」，更在加入初期曾想「反抗」不願被諸多校規限制，但入讀5年來，正生教曉他做人之道，要有責任心和有承擔，亦讓他有信仰可依靠。受書院朋輩和師長扶持，驅使阿軒想做社工，將來盼以過來人身分服務年輕人，「自己曾經行差踏錯過，好感恩身邊有一班同工、好好的人陪我幫我，去到依家，自己叫做行番正，都想用自己嘅經歷，去幫番人，幫到就最好啦！」

有考生成績未如願盼入自資院校 「自己肯行、踏出那步就得」

另一正生DSE生家誠的成績未如願，取成績單後一臉失望，他提及中文成績不理想時哽咽，緩緩地說：「收呢個成績係難過嘅」，並急忙致電校監等人，籌謀出路，盼升讀自資院校課程，同步預備來年重考中文和數學科，「始終成績咁樣，未來一定係辛苦，不過我諗冇嘢辛苦得過我入正生嗰時，知道自己肯行、踏出那步就得」。阿軒及家誠不約而同感激師長支援，尤其近月停運風波下「冇糧出也支持一班學生」。

因賭博成癮入正生的家誠，已離開書院一陣子，談到如何面對社會各種誘惑，他說已對賭博「有好厭的感覺」，但近日也有一次抵不住「買咗一次六合彩」，後來向家人「懺悔」，「錢不是自己得來，無必要這樣掙番來，反而辛苦得來（的錢），更有價值」。他等待放榜時覓得碼頭跟車工作，但來年會全職讀書。

被正生學生稱呼為「德豪」的正生教師，今早陪伴一班學生放榜，他寄語學生「要努力站得穩，因為社會的浪好大，希望他們從正生學會的堅持，以前在正生咁刻苦，都完成到中六，要繼續堅持」。另一教師楊敬賢盼學生「毋忘初衷，要準確搵到自己定位並付諸實行」。