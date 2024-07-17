DSE放榜︳多名狀元擬讀醫願留港發展　英皇超級狀元：僅代表一次考試成績好 (11:30)

聖保羅男女中學的超級狀元歐陽張維則已獲倫敦政治經濟學院有條件取錄，正考慮負笈英國讀經濟，或在科大修讀環球商業學。他對經濟學有興趣源於希望令社會分配更公平。他回想自小家庭環境一般，就讀官立小學，身邊很多同學沒有經濟資源補習，升中後發現不少同學知識超過自己，「我唔覺得應該係咁，佢哋有資源就代表佢哋可以跑得快過我哋好多？」

計劃到英國升學的喇沙超級狀元鍾栢綸表示，對數據及可持續發展等方面感興趣，稱即使到英國發展，自己亦想貢獻社會，推動可持續發展。另一狀元陳澤鋒則擬讀醫，他指小時候患病經歷令他認識醫生的工作，除行醫外，也為病人提供心理及精神支援，盼日後留港為病人提供多方面支援。

被問到本港就《基本法》23條立法，對香港前景有何看法時，陳澤鋒稱對本港前景絕對有信心，盼日後以醫生身分留港服務社會，亦相信香港「會隨時間變得更加越來越好」。鍾栢綸亦指對前景有信心，將視乎大學畢業後的社會情况及發展機會決定留港發展與否，又稱自己有意貢獻香港。

對於通識科被公民科取代，兩人均表示沒有讀過通識科，難以評論。陳澤鋒指公民科屬「新開始」，某程度上減輕同學壓力，但亦絕對不會輕視；鍾栢綸則表示，不論通識科或公民科也好，科目旨在擴闊同學眼界，本質不變。被問到報讀大學時，會否擔心改制後的公民科影響取錄資格，鍾指自己僅按程序報讀學科，認為應該沒有太大影響。

英皇超級狀元：不論成績如何也腳踏實地

官校英皇書院學生葉劭源奪14粒「星」，並在公民與社會發展科達標，成為「超級狀元」。他稱自幼立志從醫，將留港讀醫，但尚未選定心水大學，認為港大與中大醫學院各有優勢，待與父母商量後再決定。他對成績感驚喜，同時提及其座右銘「向著標竿直跑」，「考到狀元是對自己能力一個肯定，但不會令我產生其他想法，也是要腳踏實地，走自己想走的路」，又稱即使並非狀元，亦會堅持讀醫、從醫。

葉劭源又稱，學習並無特別秘訣，最重要是肯努力、要自律，「向着標桿直跑」的座右銘提醒他無論遇到甚麼困難也不要放棄，一直向著目標前進便可成功。

英華女狀元劉翯悠稱願到本地公立醫院服務

英華女學校的超級女狀元劉翯悠於所有必修科、生物、化學、歷史及數學延伸部分單元一獲得5**，她亦有意讀醫，放榜前已獲一間蘇格蘭的大學有條件取錄，但未決定升學去向。她表示願到本地公立醫院服務，幫助解決醫療人手不足，又謂醫生的職責不只運用知識照料病人，更要「體恤病人心情」。她舉例當病人患上不治之症，醫生需思考如何與病人同行生命的最後路程。

另一名來自聖保羅男女中學的超級狀元黃澍僖同樣計劃讀醫，並已獲3間英國大學有條件取錄，但他傾向留港升學，將來亦有意投身公立醫院。他表示大概中三、四確立行醫志向，有見本港醫療人手不足而決心從醫。黃又提及受鼻敏感困擾多年，自言時常求醫，希望從醫幫助更多人。