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警方打擊歐國盃非法賭博　拘735人涉近7億投注額 (23:22)

2024年歐洲國家盃前日（14日）落幕，警方今晚（16日）總結歐國盃期間反非法賭博行動成果，共拘捕735人，涉嫌「收受賭注」、「經營非法賭博場所」等，涉及超過6.92億元的投注紀錄。行動中，警方檢獲超過250萬元的現金及財物。

警方6月至7月期間進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動。行動主要從執法及教育兩方面着手，打擊「外圍」及其他非法賭博活動。行動中，警方共搗破165個懷疑與非法賭博活動有關的處所，並拘捕499男236女，年齡介乎18至74歲，涉嫌「收受賭注」、「向收受賭注者投注」、「經營非法賭博場所」及「洗黑錢」等罪名。

行動中，警方共檢獲約110萬元現金以及約值140萬元財物，包括名貴腕表及名貴汽車等，相信為犯罪得益。警方亦檢獲懷疑用作營運非法收受賭注的12台電腦及95部手提電話，而總涉案投注紀錄共約6.92億元。

警方指，除了執法，警方今年以「沉迷外圍波．慘痛經歷多」為主題進行了一系列教育工作，包括於各區娛樂場所播放宣傳短片、派發宣傳單張及張貼海報，亦與社區、政府部門及其他組織加強合作宣傳。警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁9個月。任何人如非法收受賭注，或推廣或便利收受賭注，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。

相關字詞﹕非法賭博 歐國盃

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