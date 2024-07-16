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男子涉指非禮兩名未成年契妹囚3年半　庭上揭契母反斥事主太親近被告 (18:35)

一對現年17歲的孖生姊妹在7至13歲時寄居契父母家中，其間懷疑被相差16歲的已婚契哥非禮，包括舔胸和指插私處。契哥經審訊後被裁定3項猥褻侵犯罪罪成，今（16日）在區域法院被判監禁3年半。法官指家本應是安全的地方，被告使用不同程度暴力使兩姊妹屈服，又引述報告指，當兩姊妹向契母揭發時反被責怪「都叫你哋唔好同哥哥親近，抵你」，加深她們的心理傷害。

被告D.W.（32歲）曾有兩段婚姻，今年初與第二任妻子離婚，他被裁定於2019年某日非禮Y、於2019年11月非禮X、及於2020年某日非禮X，兩姊妹當時12至13歲。案情顯示被告曾摸和舔Y胸部及舔Y私處，又兩度摸X胸部、摸和指插X私處，X曾在被侵犯的過程反抗，著被告「唔好夾硬嚟」，惟被告沒有理會。

暫委法官周燕珠判刑指，被告與X和Y年齡相差16年，被告曾強行拉X入房性侵，兩姊妹的父母居於內地，因而寄居於被告一家，處於脆弱的位置，二人視被告為兄長，被告卻違反誠信，更在事件發生後分別給X和Y 400至500元，帶賄賂成分。法官指最為嚴重的一次事件，是被告隔著褲子摩擦X私處，X問被告在做什麼，被告回答「你以後就會明白喇」，維持約40分鐘，情節接近性交的界線。

法官引述X和Y的報告顯示，X對契母的反應感失望，Y現時與異性有身體接觸會表現得抗拒，二人回想事件時覺得噁心、有壓力，而被告反指X和Y是因看了淫褻刊物而編造故事污衊他，明言上訴。法官考慮案情和被告使用暴力的加刑因素，判被告囚3年半。散庭之際一名公眾席女子高呼會上訴，法官要求她尊重法庭，該名女子之後又大罵「X街」、「完全唔講我養佢8年」。

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