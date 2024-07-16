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警方籲鄉郊提高意識防爆竊　將多應用無人機　坑口村民自發安裝200部閉路電視 (18:06)

因應市民暑假出外旅遊，將軍澳警區特遣隊今午（16日）聯同野外巡邏隊、警犬隊和小型無人機隊在西貢相思灣村舉行反爆竊演習，模擬發生一宗爆竊案，警方利用熱能探測無人機協助拘捕疑犯。警方指，將加強利用無人機，透過三語廣播增加居民防範鄉郊爆竊意識，有需要時亦會利用無人機參與搜捕行動。另外，將軍澳區內有市民出資約8萬元，贊助坑口18條鄉村安裝200部閉路電視，預計今年第四季內完成。

將軍澳警區特遣隊主管督察文立衡表示，隨著暑假開始，相信不少市民將離港外遊，估計未來兩個月鄉郊爆竊風險較高。根據過去的鄉郊爆竊案，警方匪徒通常選擇依山而建的屋苑為目標，趁入黑時利用山坡叢林掩護，乘機犯案。除加強巡邏，將軍澳特遣隊及屋苑隊將定期演習，提升反鄉郊爆竊能力。警方會使用無人機，以英語、粵語、印尼語廣播，希望提升村民防範鄉郊爆竊意識，有需要時亦會用作搜捕疑犯。

文立衡呼籲清水灣道一帶居民，如暑假期間外出，除了提醒家中外傭看好門戶之外，亦應通知物業管理公司及鄰居，發揮鄰舍守望相助精神。文立衡強調，警民合作是反鄉郊爆竊策略中重要一環，如有人發現可疑情況或聽到不尋常聲音，切勿猶豫，應立即致電999，或通知將軍澳警區特遣隊24小時熱線，電話62774500。

文立衡指，將軍澳警區今年1月至5月接獲12宗鄉郊爆竊案件，對比去年同期增加近9%，最嚴重一宗案涉及26萬元損失，包括現金、首飾、擺設、夾萬箱等。警方留意到，匪徒趁晚飯時間，當戶主食飯或煮飯時入屋犯法；亦留意到近期有一些絲帶出現在行山人士不會去、但可以直達涉事單位的山林裏，相信該些絲帶是不法之徒綁在該處，方便犯案。

將軍澳警區署理警民關係主任總督察黃建甄表示，將軍澳警區將於坑口18條鄉村分析地理形勢，評估罪案情報。警方與村民討論於坑口18條鄉村重點位置將加裝閉路電視，構建一個「CCTV守護網」。黃建甄指，計劃由區內社會賢達慷概出資，金額約8萬元，初步會安裝200部閉路電視，預計今年第四季內完成。黃建甄澄清，閉路電視由村民負責，影像不會接駁到警署，一旦有案件發生，村民再提供片段協助警方調查。

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