衛生署首查港人鐵質水平　育齡婦女每六人有一人缺鐵　與英美等相若 (17:16)

衛生署發表2020至22年度人口健康調查鐵質水平主題性報告。調查涵蓋本港年滿15歲或以上的陸上非住院人口，住戶調查總共訪問16655人，在同意接受身體檢查者中，3757人獲抽選，其中2072名人完成鐵質血液檢驗 。

調查發現本地人口缺鐵普遍率整體為5.7%，根據世衛指引屬「輕微公共衛生問題」。男性普遍率為0.7%；女性則為10.2%，育齡女性（15-49歲）為17.5%，停經婦女（50-84歲）為2.7%。至於本地人口缺鐵性貧血普遍率整體為3.5%，男性普遍率為0.3%；女性則為6.4%，育齡女性為10.6%，停經婦女則為2.1%。

何家慧表示，女性收經前後缺鐵情况分別相當大，缺鐵常見於育齡婦女，形容並非好現象，惟本港缺鐵情況與外國高收入國家如加拿大、英國、美國相若。她指亞洲地區則較少做大型鐵質水平調查，引述南韓曾調查育齡婦女缺鐵率則高達逾30%。

署方指持續缺鐵會導致缺鐵性貧血，可引致疲倦和乏力，及影響兒童認知功能。缺鐵性貧血在妊娠早期會增加早產、低出生體重和嬰兒死亡風險。署方表示缺鐵高危人士包括月經量多的育齡婦女、孕婦、有飲食限制者、患有腸胃道疾病、曾接受腸胃道手術者、恆常捐血者等，他們可諮詢醫護人員，評估服用鐵質補充劑需要，但應注意含有過量鐵質的補充劑或對身體有害。

衛生署建議公眾尤其育齡婦女進食適量肉類、魚和海產，多進食深綠色蔬菜和豆類，也可選擇添加了鐵質的穀物產品。署方建議用餐時進食含維生素C的蔬果可促進吸收植物性食物的鐵質；飲用茶及咖啡則會減少鐵質吸收，建議飯後1至2小時避免飲用。