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涉爆炸案兩男被指還押時冒簽文件製虛假文書　官：案情或未符控罪定義 (17:11)

兩名涉爆炸品案還押的男子，被指去年3月串謀他人冒簽傳訊令狀，向警方提出民事訴訟。兩人各否認一項串謀製造虛假文書罪，今（16日）於西九龍裁判法院作結案陳辭。裁判官表示，法庭講求施行公義，被告循合法機制發出傳訊令狀，以民事途徑控告警方，究竟可否演繹為對警方不利，「有少少困擾我」。案件押後至9月27日裁決。

被告張家俊（33歲）及何卓為（39歲）被控與他人串謀製造虛假文書，即一份控告警務處長的傳訊令狀。裁判官彭亮廷甫開庭稱，兩人在傳訊令狀指稱遭警員毆打，事件是否成立，或交由民事法庭決定，但傳訊令狀的格式跟隨高院表格，本身不是虛假文件。彭官質疑，就算傳訊令狀包含假簽名，兩人擬向警方索償的內容屬實，控方案情未必滿足控罪定義。

控方早前指稱，兩人串謀以虛假文件提控，令警隊蒙受損害。彭官庭上關注，法治精神關乎任何人認為有合理訴訟機會，便可以提控，若被告發出真實傳訊令狀，不知道可否演繹為對警方不利，「若法官判兩人贏了的話，是否法庭幫手對警務處長不利？」控方回應指，被告趕在3年檢控期限前發出傳訊令狀，會剝奪律政司和警方準確評估案件的權利，例如證人的記憶會隨時間流逝。控方強調，被告要循合法方式提訟，否則屬濫用法庭程序。

辯方則指，即使有人幫被告冒簽傳訊令狀，不代表被告無真誠相信文件內容屬實，被告亦無導致警方的實際利益受損。辯方提到，被告最終沒有將傳訊令狀送達警方，未正式完成民事索償程序，僅履行索償權利，不會令警方受損。

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