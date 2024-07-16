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5人涉政總外暴動罪成提上訴　質疑刑期偏高 (17:05)

2019年9月29日「全球反極權遊行」，多人被控政府總部外參與暴動。在涉及12人案件，時任瑪麗醫院醫生等5名罪成被告在區院被判入獄4年至5年3個月，5人不服定罪及刑期今（16日）於高院上訴。上訴方指，原審暫委法官鄭紀航以監禁5年4個月作為量刑起點，比同一事件分拆案件的量刑起點高出一年多，指本案刑期過重。上訴庭關注，另案發生的時間地點是否相同，下令各方補充資料，押後至11月27日再作聆訊。

上訴人包括原審不認罪的電腦技術員馮嘉文，他被裁定罪成，判囚5年3個月。另4名上訴人認罪，時任醫生謝達志和廣告從業員歐陽志堅被判囚4年，商人邱偉濤判囚4年3個月，學生林耀俊判監4年2個月。

對於馮嘉文就定罪裁決和刑期上訴，其辯方大律師馬維騉指，馮當時從樂禮街走到風平浪靜的添美道乃是人之常情，並非選擇逗留在現場，而是需以該路線離開。就馮被指管有雨傘，馬維騉稱他在攝氏33度高溫下遮擋太陽亦不出奇，不一定用來築成傘陣。

法官彭偉昌表示，馮嘉文的雨傘可落在他人手中，質疑辯方把涉案物品分拆審視，口罩可因生病而佩戴，使用生理鹽水亦未必參與暴動，「所有嘢都係中性」。馬維騉認為，以此推論馮是積極參與者並不公平，又指事件分案處理但量刑起點相距1年多，法庭應在判刑上一致，讓公眾觀感較為公道。

代表謝達志的資深大律師潘熙指，另有案件就相關事件分別以4年、4年半及4年9個月作為量刑起點，惟本案將量刑起點定於5年4個月，兩者相距甚大。潘又指，任職醫生的謝達志刑滿後或接受紀律聆訊，可能會被吊銷牌照，為免令被告面對雙重懲罰，法庭通常會額外減刑，但原審法官對此不作絲毫減刑，故要求法庭縮短刑期以作修正。

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