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七旬漢上月大東山玩滑翔傘亡　民航意外調查機構揭事發經過 (17:00)

一名七旬退休警在大嶼山大東山玩滑翔傘失事死亡。民航意外調查機構公布初步調查報告，交代事發經過，披露事主獨自起飛後，同伴曾以手提無線電對講機提醒事主「拉大耳朵」（其中一種緊急下降方法）和踩加速杆，以抵銷上升速度，然而事主未有回應。事主在降落後，曾以對講機聯絡同伴，但未能發送自己位置。

調查初步報告交代事件經過，指事主在當日下午約2時半在南大嶼山東滑翔傘活動區起飛場起飛，他當時使用BogdanFly X-wing滑翔傘，正常飛行時間通常為兩至三分鐘，計畫在長沙泳灘降落。惟事主起飛後，滑翔傘被風慢慢地吹上雲層。至下午約3時，事主以對講機告知同伴，自己被困樹上，身體受傷，且因無法拿到手提電話，無法發送位置。事主及後失聯，同伴報案。救援人員在同日晚上9時25分發現被綁在滑翔傘上的事主，花約5個多小時，在翌日凌晨2時40分將昏迷事主送院，其後證實不治。

民航意外調查機構指已初步檢查事主的滑翔傘、設備和配件、下載了飛行數據、收集一段飛行早期階段的錄影片段、獲取由製造商提供的滑翔傘使用手冊，並與其中一名目擊者面談。機構將對滑翔傘、設備和配件進行深入檢查、與其他目擊者面談、分析飛行數據、收集和分析與飛行有關的氣象資料，以及審閱飛行員的屍體剖驗報告。

民航意外調查機構同日公布另一份初步調查報告，涉及同日在香港國際機場發生的波音747-400F型貨機多組液壓系統失效事故，貨機屬阿特拉斯航空 (Atlas Air)，原定前往美國安克雷奇國際機場 (PANC)，機上有4名機組人員及1名乘客（休班機組人員）。貨機當日凌晨4時09分起飛，約26分鐘後，飛機系統出現「液壓系統油量低」警告，機師決定折返並順利降落，事件中無人受傷。飛機輪胎、機翼，以及右側機翼起落架（RHWLG）輪艙內的多條液壓管路等多處均有損毁。

民航意外調查機構表示，將分析導致該航班輪胎及多組液壓系統失效的因素、潛在運行安全風險，對相關的飛機部件深入檢查，其中部分飛機部件將被運往海外測試機構以詳細測試和檢查，以及分析航空公司的操作程序和機組人員的執行情况。

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