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海關破兩宗遠洋船走私　檢值8000萬貨物 (16:45)

海關本月偵破兩宗利用遠洋船走私案件，於3個分別出口至美國及韓國的40呎貨櫃檢獲大量走私香水、雪種及電子零件，市值約8000萬元。海關相信如貨物成功走私至當地，可逃避約700萬元稅項，並正調查走私貨物的來源及去向，初步相信兩宗案件並無關聯。

海關經風險評估及情報分析，鎖定兩個運往美國及一個到韓國的40呎貨櫃。上周二（9日）檢查該出口至美國的貨櫃，其中一個報稱載有地氈及膠樽，另一個則報稱載有儲物袋及膠樽；另於周四（11日），檢查出口到韓國、報稱載有橡膠製品及膠手套的貨櫃，搜獲大批未列艙單貨物，市值約8000萬元。港口及海域科署理高級督察韓錦文表示，X光影像顯示貨櫃貨物雜亂，而且櫃內部分位置的密度及形狀，與報稱的膠手套及橡膠製品不符，懷疑有人走私。

海關有組織罪案調查科署理高級調查主任林駿興指，海關在出口至美國的貨櫃檢獲約2500件懷疑走私貨物，包括雪種、香水、打火機，充電器等電話配件，並沒有發現有申報的貨物。海關表示，檢獲雪種為工業及商業用途，應用於空調設備，屬第二類危險品，運輸及儲存均受危險品條例規管，而出口須向海事處作出申請，相信為逃避出口規管。雪種屬壓縮氣體，如洩漏有機會因汽化膨脹，有機會發生爆炸。

另外，海關檢查出口至韓國的貨櫃，於櫃門發現有申報的膠手套，其後移開貨物，發現貨櫃內有大量未申報的觸控面板、血氧機及電話配件。

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