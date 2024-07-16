屠龍小隊案被告認曾入中大理大　否認有代保管槍械 (16:25)

被告李家田供稱，2019年11月12日中大衝突期間，他前往中大並逗留至少兩天，但沒有參與衝突，僅在旁觀察。當時他在「滅龍」群組內形容中大示威者是「童子軍」、「又蠢又串」及「當正自己係大哥」，因為他見示威者用不易搬動的床墊作掩護物，並認為對方會「揸住雞毛當令箭」，指示別人行動，以及自視為領袖。

控方大律師周凱靈指出，李在群組轉載一則題為「有冇手足可混入去幫手」帖文，內文有關港大招聘保安，李稱「搵到錢，順便守HKU，正喎」。周問如何「守港大」，李稱不明白，要求周重覆問題，其時周質疑李忘記剛才問題，卻能清晰記得警員對他行水刑，李回答「因為你未打我」、「你經歷過就會知」。法官張慧玲遂問「守港大」是否暗指破壞，李稱不同意。

同月15日，隊長黃振強在群組表示「今晚試副眼鏡，唔知清唔清」。李庭上解釋「眼鏡」 即是槍械，但他沒有過問黃是否試槍。周質疑有隊員測試真槍是大事，為何李仍不過問，李稱「好多嘢都可以係槍」，例如氣槍、裝易燃液體的水槍等。控方追問群組還提到「有滅聲」，李推測是指「滅聲器」，並同意應與真槍有關。