明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

DSE 2024｜今屆文憑試誕10名狀元　當中8人屬「超級狀元」　逾1.8萬人成績達大學基本入學門檻 (16:11)

中學文憑試（DSE）明日（17日）放榜。考評局公布，今年有18314名日校考生考獲入讀大學的「332A」基本要求（中文及英文3級；數學2級；公民與社會發展科達標，即Attained），佔全體日校考生45%，亦較去年升2.6個百分點。今年共有10名考生成為「狀元」，包括8男2女，其中8人為「超級狀元」。

考評局總監（公開考試）麥勁生表示，今屆整體考生在核心科目的表現有進步，65.1%日校考生中文科考獲3級或以上，較去年上升4.7%，10.5%日校考生取得5級或以上，與去年相若；英文科方面，56.4%日校考生取得3級或以上成績，較去年升3%，10.2%考生取得5級或以上，亦與去年相若；而數學科必修部分則有83%日校考生取得2級或以上成績，15.4%考生取得5級或以上，分別較去年升0.8%和1%。至於通識教育科今屆起以公民與社會發展科取代，有94.1%考生在公民與社會發展科取得「達標」成績。

麥勁生續說，在52個乙類應用學習科目和6個丙類其他語言科目中，在改革核心科目後，今屆有更多考生報考該兩類科目，考生人數分別較去年增加超過七成和五成。在撇除應用中文學習科目，乙類應用學習科目總科次為7168，當中87.9%成績評為達標或以上，27.4%科次獲評為「達標並表現優異（I）」或以上，8.6%表現達「達標並表現優異（II）」。另有786考生出席丙類科目的考試，86.9%取得E級或以成績，39.8%考生取得A級。

相關字詞﹕編輯推介 文憑試

上 / 下一篇新聞