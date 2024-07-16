DSE 2024｜今屆文憑試誕10名狀元　當中8人屬「超級狀元」　逾1.8萬人成績達大學基本入學門檻 (16:11)

考評局總監（公開考試）麥勁生表示，今屆整體考生在核心科目的表現有進步，65.1%日校考生中文科考獲3級或以上，較去年上升4.7%，10.5%日校考生取得5級或以上，與去年相若；英文科方面，56.4%日校考生取得3級或以上成績，較去年升3%，10.2%考生取得5級或以上，亦與去年相若；而數學科必修部分則有83%日校考生取得2級或以上成績，15.4%考生取得5級或以上，分別較去年升0.8%和1%。至於通識教育科今屆起以公民與社會發展科取代，有94.1%考生在公民與社會發展科取得「達標」成績。

麥勁生續說，在52個乙類應用學習科目和6個丙類其他語言科目中，在改革核心科目後，今屆有更多考生報考該兩類科目，考生人數分別較去年增加超過七成和五成。在撇除應用中文學習科目，乙類應用學習科目總科次為7168，當中87.9%成績評為達標或以上，27.4%科次獲評為「達標並表現優異（I）」或以上，8.6%表現達「達標並表現優異（II）」。另有786考生出席丙類科目的考試，86.9%取得E級或以成績，39.8%考生取得A級。