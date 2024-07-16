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男司機於屯院候診近7小時亡　護士長稱當日急症室「災難日」危急個案多 (14:14)

跨境貨車司機2021年7月在內地腹痛，一個月後返港求診，在屯門醫院等候近7小時後死亡，死因研訊今（16日）續。急症室護士長供稱，新冠疫情下實施防護措施，事主從內地返港，須與新冠陽性病人入住隔離病房，以免病毒傳播。護士長形容當日是「災難日」，急症室接手不少危急個案，事主或有一段時間未獲護士照料。事主胞姊庭上哭泣指，因信任香港醫療制度，才安排事主返港求醫，「真係好傷心、好難過」。

事主黃潤全2021年8月18日入住屯院急症室，時任屯院急症室護士長張振廣當日管理護理前線工作。張供稱，事主從內地來港及血壓穩定，列為第三級「緊急」個案，獲安排在9A隔離病房，等候X光檢查結果。張指內地抵港者和新冠陽性病人須入住隔離病房，除非病人有異常，否則護士不會入房巡症，減少接觸病人。

張振廣透露，隔離病房護士站有4名護士當值，護士站會透過電子顯示屏監察病人；病牀邊設有門鈴（call bell），病人遇事可以按鐘通知護士站。張稱，不知道事主當日有否按鈴，但強調護士人手本來捉襟見肘，當日情况特別差劣，從下午近2時至8時間，急症室處理12名危急病人。張不排除有護士被召喚處理危急個案，而無人在護士站觀察事主。

裁判官關注，事主下午3時半完成X光檢查，至晚上7時50分發現昏迷，若事主此其間按鈴，會否不獲理會？張振廣承認有可能。張續指，有護士下午6時從顯示屏見到事主移動身體，晚上7時發現事主有呼吸，但無將上述觀察記入醫療牌板。

胞姊質疑，即使醫護人手不足，為何由她發現弟弟昏迷，「點解唔係你哋通知我，而係我去發現？見到佢無反應，我真係心都裂埋」。她批評一大班醫護為弟弟急救，「我唔係專業人士都知佢走咗，係咪做戲俾我睇？（急救）搓到口角流哂血，又何必呢？」她難以接受弟弟從內地返港後，病情每况愈下，感覺生命很脆弱。聆訊明續。

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