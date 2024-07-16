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農夫山泉指消委會檢測標準有誤促澄清及道歉　消委會：無指產品有安全問題 (14:28)

消委會昨發布市面瓶裝水測試結果，其中「農夫山泉」檢出每公升3微克溴酸鹽，達歐盟對天然礦泉水及泉水的標準上限。「農夫山泉」今（16日）向消委會發律師信，指消委會有三大錯誤，包括適用標準、標準判斷有誤及明顯主觀誤導，引起香港及內地消費者恐慌，對公司造成巨大損失，敦促消委會澄清及道歉，否則將採取進一步行動。消委會指正研究及跟進律師信，強調文章重點為各樣本性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非指產品有安全問題。

「農夫山泉」在律師信指出，檢測產品屬飲用天然水產品，但消委會在評價時卻把產品歸類為「天然礦泉水」，並以歐盟對天然礦泉水的標準作比較。「農夫山泉」強調，該天然水產品應以歐盟「飲用水」而非「天然礦泉水」的安全標準作比較，而據歐盟飲用水安全標準，溴酸鹽安全含量不應超過每公升10微克，該標準與香港、內地、美國、日本等地的飲用水標準一樣，而「農夫山泉」產品是每公升3微克溴酸鹽，完全符合上述標準。

「農夫山泉」表示，產品在香港及內地生產和銷售，必然以當地法規為準，又指在出廠前均需經臭氧殺菌消毒，認為消委會強行把香港銷售產品套用於不適用的第三方標準，罔顧不同法規的要求、技術背景差異、不考慮臭氧處理的效應，以致所得出的結論「不科學且極不嚴謹」。

「農夫山泉」亦指，任何標準只有合格或不合格之分，質疑消委會使用「上限」或「下限」字眼屬有意誤導，消委會在評價產品時未有表述合格與否，讓消費者誤解產品安全方面不嚴謹，而且文章用語不專業，例如「多用」過量食用溴酸鹽會引起噁心，批評消委會未有定義何謂「多」。

消委會其後回應查詢，確認接獲農夫山泉代表律師所發出的信件，正研究及跟進。消委會又指，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衛的相關準則值，所有樣本可安心飲用。消委會稱，文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。

相關字詞﹕編輯推介 農夫山泉 消委會

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