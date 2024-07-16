兩男認刑毁黃家駒墓碑　分別判入更生及勞教中心 (11:48)

被告依次為15歲男學生及冷氣技工葉子滔（23歲），二人承認於2024年5月19日在將軍澳華人永遠墳場破壞黃家駒的墓碑。控方在判刑前申請兩名被告向墓碑擁有人賠償共9000元，首被告透過代表大律師表示沒有能力支付，次被告一方則望法庭可寬限被告於1個月內賠償4500元。蘇官提醒物主可民事索償。

辯方求情時引述報告指，二人還押期間行為良好，報告正面，顯示只要有適當指引，首被告「可以教得好」，而次被告本性溫和，容易受人影響。辯方指次被告還押約3周已汲取慘痛教訓，望法庭考慮非監禁式刑罰。蘇官判刑時指，首被告單純為博取知名度、譁眾取寵，而破壞一名知名已故歌手的墓碑和作羞辱行為相當可恥，次被告負責拍片和將片段上載網絡。

蘇官續指，首被告現時滿16歲，法庭押後索取被告心理、精神和院所報告，顯示他患過度活躍、自閉症及強迫症。被告受網上不良人士唆擺去年加入「白卡聯盟」，鼓吹反政府、破壞社會安寧和滋擾他人的行為。至於次被告，勞教中心報告指他現時受僱為冷氣技工，但另涉以欺騙手段取得財產罪，獲保釋期間干犯本案。蘇官最終接納報告建議，分別判少年和男子入更生和勞教中心。