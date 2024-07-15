創科署嘉許禮表揚港創科成就 科大固體廢物製環保磚減碳排放 (22:31)

來自25個機構逾300名得獎者及團隊昨出席典禮，其中科技大學有團隊以綠色科技為主題，透過升級改造都市固體廢物製作環保磚，有望大大減低碳排放量。

多名官員出席嘉許禮，包括行政長官李家超及創新科技及工業局長孫東。李家超於典禮致辭，表示對得獎成就感光榮。他指不同獎項得主及團體橫跨政、產、學、研各界別，覆蓋人工智能、生物科技、醫療科學等，而其中「日內瓦國際發明展」今年的代表團參與規模是歷來最大，近700名來自40個機構參與，包括大學、研發中心及政府部門等。

其中，有科大團隊以都市固體廢物製成無水泥的環保磚EcoBrix，獲第49屆日內瓦發國際發明展評審團嘉許獎金獎。團隊成員兼科大土木工程及環境系教授蘇培燊解釋，傳統建築材料一般添加大量水泥，其碳排放約佔全球一成。新發明EcoBrix則不含水泥，透過建築廢料、塑膠廢料、廢棄皂土等都市固體廢物製成，並利用廚餘取代水泥中作黏合劑，令環保磚成型。

蘇預計，製作一噸的水泥會約排放一噸碳，而一噸的Ecobrix 則可大概吸收約0.2噸碳，兩者碳排放差距約1.2噸，有望大大排低建築業碳排放量。團隊現時已製成EcoBrix原型，並正與政府部門討論在堆填區成立試驗性生產線，繼而透過科大「可持續發展智慧校園」計劃，在校園內率先令技術落地。