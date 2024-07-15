男警涉三狎女童罪脫　官拒納事主口供稱存在令人匪而所思情節 (18:32)

被告U.K.B.（27歲）被控於2019年12月某日、2020年7月某日及8月某日，在秀茂坪紀律部隊宿舍某單位非禮女童X。

陳官裁決時引述女童X口供指，非禮事件三次均在事主睡夢中發生，被告分別篤X臀部及右胸，以及摸X的胸部。惟陳官認為X的口供在盤問下出現關鍵分歧，例如在2020年7月的事件中，X聲稱張開眼後看見被告跨過嬰兒圍欄逃回房間，但檢查相關照片，該圍欄至少在同年3月已拆除，可見X對事件的記憶模糊或有錯誤。

陳官續指，X聲稱在第三次事件中在房間內遭摸胸時看到被告的側面，惟觀乎兩人當時的位置，X理應不會見到被告側面。X另指被告被發現非禮行徑後不是馬上逃離現場，而是趴在地上、低頭，花約40秒的時間慢慢倒後爬出房間；陳官認為此證供令人匪而所思，情節與X經常遊玩的遊戲（PUBG）相似，反指若真有此事，X為何不向同房親人求救。

陳官指，3次非禮事件均在事主半睡半醒間發生，加上事主有近視及散光，案發時無配戴眼鏡，不可能望到被告的樣貌；庭上證供亦指X的家人曾在X睡覺時觸碰其身體作弄她。而被告的口供在盤問下沒有動搖，辯方證人即被告的同僚亦稱被告的品格良好，陳官接納辯方證供，裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告所有罪名不成立。