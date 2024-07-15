兩視障者遭快運要求下機　快運認執行上不足　失明人協進會促政府研加強監管 (18:20)

協進會會長黃俊恒說，目前民航處及平機會的兩個相關指引並無法律約束力，建議政府探討如何加強民航處及平機會監管航空公司的權力，並向違反規定的航空公司問責。他又說，將繼續留意事態發展，期望可與林世雄、民航處及平機會等會面和交流，又強烈要求國泰航空正視事件，採取必要的跟進行動。

香港快運今發聲明，稱已完成內部調查，認為事件的執行確實有不足之處，致以歉意，又承諾會積極改善有關程序的培訓和執行，包括地勤服務人員於登機前協助行動不便的旅客清晰理解航空安全規定，避免類似事件再次發生。快運強調堅守「安全至上」的原則，要確保所有乘客在緊急情况下均可遵守安全程序並迅速撤離，對任何乘客的要求一致，不涉及歧視行為。

快運又稱，事發後一直積極與兩位事主保持聯繫，並於上周提供賠償方案，包括全數退還延誤航班的機票費用、所有因航班延誤而產生的個人費用、額外提供一套機票作補償，但暫未獲兩人接受，會繼續與他們溝通，希望能夠妥善解決事件。