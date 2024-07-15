認約20年前多次性侵女童　七旬翁還押候判 (18:33)

被告秦廣球（現年74歲）為香港居民，他承認各兩項對16歲以下兒童作出猥褻行為、強姦及非禮罪。

案情透露，事主X於內地出生，她原本與生母居於深圳，X父為香港人，他每周返深圳一晚。自2004年起，當4歲的X在內地就讀幼稚園時，被告幾乎每天到X與母親住所，X母把X交由被告照顧，並吩咐X稱呼被告為「爹哋」，X聽從順應。

首次事發於2005年，X母出門打麻將，着被告照顧X，被告播放色情影片給X觀看，又叫她不要告訴母親。被告除褲要求X替他口交，X起初拒絕但遭被告罵不聽話，她因驚慌而照辦，之後感噁心才暫停。至約翌年，被告再趁X母去打麻將時脫掉X的衣服，叫X躺在牀上跟她玩遊戲，被告其後強姦X，X感覺痛楚及稱不情願，惟被告無視並繼續。被告另涉對X使用震動器。

於2007年，X的生父為兩母女申請來港，X母於周末帶讀小二的X到被告家，被告每隔半個月強姦X，但X不記得詳情。其中被告在曾替X洗澡時強姦她。在2008年，被告接X放學時在商場平台伸手入校服指插她的私處。在2010年，被告在家中舔X的胸部和私處。

至2012年，X與母親爭執揭發侵犯事件，X母承諾不會再見被告。不過，X後來發現母親仍約見被告，於是在2022年將事件告訴生父，事件報警處理。被告在錄影會面下承認在X年僅3歲時開始撫摸親吻她，被告稱事後對兩母女感抱歉。