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屠龍小隊案　被告稱加入隊伍無訴求　否認以遊戲術語溝通戰術 (16:06)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今日（15日）於高院第53天審訊。控方指出，2019年11月中大衝突期間，被告李家田身處現場，藉Telegram群組向屠龍小隊成員分享見聞，隊長黃振強回覆「諗住打近戰，開『無雙』。」李庭上指，「無雙」為電子遊戲的術語，意味黃想近距離攻擊警察。控方遂指，示威者會說遊戲術語，以助理解戰術安排，李不同意，指說遊戲術語純屬「亂噏」。

被告李家田續自辯。控方大律師周凱靈問及，2019年11月9日李於「滅龍」群組內轉載一則題為「全世界去折（拆）荃灣狗屋」的連登帖文，並詢問隊員的看法，周質疑李想參與示威才詢問隊員。李否認，指屠龍小隊常於荃灣區出沒，他「好奇，想搵話題係group（群組）度溝通」才轉載帖文。

周又指，同月12日正值中大衝突，李身處衝突現場與隊友溝通，提及「陣地戰我哋有得打，最多我親自教咁多位射箭，行未？」周問李為何要教人射箭，李稱他只是「吹水」、「我同你講，射箭係好難教」。周又問，為何當時身處中大的黃振強稱要用「無雙」，李回答「無雙」一詞源於電子遊戲「三國無雙」，有「開大技」意思，但他不同意說遊戲術語之目的是溝通戰術。

同日李在群組稱「都係最鍾意陣地戰，最好玩」。李庭上解釋，他認為「陣地戰啲示威者較集中，可以觀察到好多嘢」。周表示，李雖堅稱到示威現場是為日後拍攝電影而獲取素材，但屠龍隊員不能單憑李的信息便猜到他用意，李指黃振強知道他的想法。周又問，李是否懷有相同理念才加入屠龍小隊，李否認，指不同於其他隊員可能想爭取「五大訴求」或抗議警方濫用暴力，他加入屠龍是沒有訴求的。

周又問李，被告嚴文謙是否一名富有戰略或具備戰力的一員，李不認為嚴具有戰略，並指對方「平時會講到自己好犀利」。周追問嚴自稱在哪一方面很厲害，李笑稱「唔適合講」，法官張慧玲指示「你淨係講同行動有關嘅嘢，唔好講其他嘢」，李表示嚴自稱曾近距離打警察及試過飛踢警員。

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