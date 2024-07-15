的士司機認撞斃過路老翁　判囚2年停牌5年 (14:13)

被告王相其（55歲，的士司機），被控於2023年1月5日，在大圍翠田街危險駕駛汽車，導致何元杰死亡。辯方求情指，被告於今年1月自願撤銷擔保，原因是對死者及其家人感到內疚，希望自己盡快受到刑罰，展示充分的悔意，望法庭能判處2至3年監禁。鄭官以3年為量刑起點，沒有超速衝燈等加刑因素，認罪扣減後判囚2年。

案情指，大圍翠田街（南行）相關路段是單線單程行車道，沒有交通燈，車速限制為每小時50公里，意外約於晚上9時許發生，地點在翠田街N1157號燈柱附近行人過路處。的士行車記錄儀片段顯示，死者被撞前已身處在行人過路處至少5秒，死者與的士之間的視線並無受阻，亦可清晰看到道路標記及「前面有行人正在道路上或正橫過道路」的警告標誌。被告撞到死者前並無明顯減速，現場沒有刹車痕跡；的士車頭撞到死者右手腕，死者其後跌落右邊車頭附近地上，的士則於碰撞後停下。

案件報警處理，死者送院搶救後在同日晚上10時半被證實死亡；被告被捕，警誡下稱現場有街燈，當時視線清晰。政府化驗師認為，的士於碰撞前不久的平均時速約為50至58公里，停車距離為約30米。化驗師指當的士距離最終停車位置約31米時，被告能夠察覺到有撞到死者的危險；而若被告在距離30米時大力刹車，則能在撞到死者前停下，避免意外發生。