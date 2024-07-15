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涉於工廈賭檔賭博　5人各罰4000元 (14:01)

警方前年突擊行動搗破火炭工廈一個賭檔，拘捕多人，其中一名休班警和另外4人否認「在賭場內賭博」及違反口罩令等8罪，受審後全部罪名不成立。律政司針對賭博罪裁決提出覆核，暫委裁判官陳業禧今（15日）在沙田裁判法院裁決指，辯方單憑現場有卡啦OK和桌上遊戲，未能證明被告只參與賭博以外活動，最終裁定5名被告賭博罪成，判各人罰款4000元。

被告為警員鍾志恒（37歲）、的士司機周寶江（55歲）、施福期（58歲）、店務助理馬浚杰（28歲）及家庭主婦胡思慧（47歲）被控於2022年7月23日在新界火炭世紀工業中心一賭場內賭博。

陳官裁決提及《賭博條例》指，除非有相反證據，否則在涉事地點發現賭博設備和人士的話，必須推定該些人士曾在該賭場賭博。對於辯方指現場內設有卡啦OK，故被告可能只進行其他活動，陳官認為，兩者之間的距離遙遠，未能構成合理疑點，而且被告均不作供，有被告在警誡下聲稱只和友人打麻將，亦有被告表示不認識其他玩家和承認下注，法庭就供辭的入罪給予較高比重。

陳官認為辯方依賴被告們聊天吃喝，不足以令於社交場合賭博的抗辯成立，裁定被告賭博罪成；另考慮到控方考慮提出覆核的時間不尋常地長，對被告不公，故以罰款方式處理。

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