男司機於疫情期間候診病逝　家屬稱不見護士站有護士駐場 (13:33)

事主黃潤全（終年55歲）與妻兒居於內地惠州，2021年7月在內地求醫，8月18日早上由廣州醫院派送救護車，經深圳灣口岸入境前往本港屯院急症室，同日晚上不治。

事主姐夫曾繁鴻表示，事主生前吸煙飲酒近15年，2006年中風後戒煙戒酒，2011年確診糖尿病，可照常工作和生活。曾表示，事主2021年6月和第三任妻子結婚，兒子不久出生；事主告訴家人身體不適，稱內地醫院檢查不到何事，僅知悉肝部發炎，與家人商討後決定返港求診。

曾繁鴻透露，事主返港前進行核酸測試，結果呈陰性，他和妻子當日下午前往屯院，見到事主送往9A病房，未知急症室分級。下午1時半，曾嘗試進入病房，被職員阻止。後來他趁職員不在，多次「偷雞」入病房讓事主飲水，發現事主獲吊鹽水和接駁氧氣喉，牀邊不設求救平安鐘。

下午近4時，曾繁鴻問護士何時安排事主上病房，獲告知仍要等候。至晚上7時，事主的大姊稱發現事主身體冰凍、無反應，隨即通知醫生。晚上8時18分，事主經搶救後不治。

消防處救護隊目陳旭華供稱，當日收到控制中心調派，於深圳灣消防局接載內地救護車的病人。陳表示，根據內地醫院的文件，事主懷疑有癌症擴散、肚漲等病徵，但陳觀察事主精神狀態清醒，能夠正常對答。聆訊明（16日）續。