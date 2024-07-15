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基層醫療署今成立　政府研定新例賦權設質素保證機制 (13:22)

醫務衛生局轄下基層醫療署今日（15日）成立，將承接現有基層醫療健康辦事處的工作，由基層醫療健康專員彭飛舟帶領，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制定、質素保證和人員培訓等。政府指，會研究制定新法例，賦予基層醫療署權限和法定權力，包括界定基層醫療服務提供者、審核和監察相關人員的服務質素、設立服務質素保證機制等。

醫衛局表示，基層醫療署的重點工作包括統籌基層醫療服務，與醫管局重新檢視普通科門診的服務範圍，與衛生署商討重整婦女健康中心和長者健康中心服務；另亦會制定標準和協定護理流程，建立更有系統的病人轉介機制；及會加強基層醫療專業人員培訓，設立涵蓋所有基層醫療專業人員的《基層醫療名冊》，並為相關醫療專業人員訂定資歷和培訓要求。

醫衛局長盧寵茂說，基層醫療署會整合和統籌由衛生署、醫管局、非政府機構，及私營醫療界別各個不同單位提供的基層醫療服務，並發展全新的服務和管理模式，全方位鞏固和促進基層醫療發展。

另外，政府今日同時成立基層醫療委員會，向基層醫療署提供多角度的建議，由彭飛舟兼任主席，並由官方委員和非官方委員組成，涵蓋不同專業背景的人士，包括家庭醫學、中醫、牙科相關範疇的專家和其他專業界別人士，任期兩年。

市民如欲更了解基層醫療署的工作，可瀏覽網站www.healthbureau.gov.hk/phcc

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