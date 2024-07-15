基層醫療署今成立　政府研定新例賦權設質素保證機制 (13:22)

醫衛局表示，基層醫療署的重點工作包括統籌基層醫療服務，與醫管局重新檢視普通科門診的服務範圍，與衛生署商討重整婦女健康中心和長者健康中心服務；另亦會制定標準和協定護理流程，建立更有系統的病人轉介機制；及會加強基層醫療專業人員培訓，設立涵蓋所有基層醫療專業人員的《基層醫療名冊》，並為相關醫療專業人員訂定資歷和培訓要求。

醫衛局長盧寵茂說，基層醫療署會整合和統籌由衛生署、醫管局、非政府機構，及私營醫療界別各個不同單位提供的基層醫療服務，並發展全新的服務和管理模式，全方位鞏固和促進基層醫療發展。

另外，政府今日同時成立基層醫療委員會，向基層醫療署提供多角度的建議，由彭飛舟兼任主席，並由官方委員和非官方委員組成，涵蓋不同專業背景的人士，包括家庭醫學、中醫、牙科相關範疇的專家和其他專業界別人士，任期兩年。

市民如欲更了解基層醫療署的工作，可瀏覽網站www.healthbureau.gov.hk/phcc。