女護士認偷超市和飲品店食物罰2000元　辯方求情指被告遭同事排擠壓力增 (12:39)

被告許鳳熒承認兩項盜竊罪，指她於2024年6月30日於觀塘創紀之城5期APM地下低層一田超市偷竊一杯周打蜆湯、一杯芝士蛋糕、一杯提拉米蘇、一盒焗飯、一包焗魚、一包豬仔骨及一包木瓜，總值港幣467.3元；以及同日在港鐵觀塘站舖健康工房偷竊一樽椰子飲品、一樽杏仁茶及一包西米露，總值113元。

案情指，當日一田超市經理見被告形跡可疑，將貨品帶走但無付費。被告走出超市門外之際遭經理截停，報警處理，被告向警員稱「對唔住阿sir，啲嘢我冇畀錢，我自己食」。警員再在被告背囊發現涉案飲料和糖水，被告承認同日稍早時間在健康工房盜去。

辯方求情指，被告案發時在公立醫院骨科復康科任職約8個月，工作壓力大，每周6個工作天，其中一天為通宵更。辯方並稱部門大部分為資深護士，被告遭他們排擠，例如説「你（被告）唔使搞掂病人，搞掂自己就得」，被告受精神困擾致荷爾蒙失調，患上婦科病；被告現已辭職。