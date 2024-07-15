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民建聯再辦治政理念研習課程　名額50人明起可報名 (12:28)

民建聯今（15日）宣布，將於10月中舉辦「政道 - 治政理念研習課程2024」，培育治政人才。參與講課的民建聯主席、立法會議員陳克勤表示，社會對於治理政務的人才無系統的培養和培訓，為跟隨發展潮流及時代步伐，並在變局內尋求發展，故決定開班培養服務國家及香港的人才，歡迎內地來港的優才及專才參加。

民建聯3年前亦曾舉辦相關課程。陳克勤表示，社會對上次課程反應熱烈，名額本約50人，結果有360多人報名，最終決定酌情取錄69人，其中三分二非民建聯成員。他強調不是只有黨員才能參加，希望吸納更多非黨員報名研讀，如符合參加條件，即使非本港永久居民亦歡迎參與，包括透過專才、優才或其他入境計劃來港的內地人士，少數族裔人士，「只要有心去服務香港社會，我們也歡迎參與」。

報名期由明日起至8月15日，須提交證件相、學歷證明副本，及一份約1000字，題為「香港由治及興所面對的問題」的文章，名額為50人，需經遴選委員會初步審核與面試取錄，學費5000元。被問到是次會否再放寬收生限額，陳克勤說收生會嚴謹地進行，稱上次因收到的人才非常多，才酌量提高收生人數，認為50人的目標合適。

課程由10月12日開始，逢星期六於民建聯總部舉行，課程共有14節，分為政治（5節）、經濟（5節）、外交（2節）及變局案例（2節）四大單元，將邀請前特首梁振英、前全國人大常委譚耀宗、行政會議召集人葉劉淑儀、中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜、中共廣東省委黨校經濟學教研部教授彭春華等。

身兼民建聯人力資源委員會委員、立法會議員顏汶羽說，是次每個單元都邀請外地和香港的專家學者講課，更有參觀外交部駐港公署的環節，屆時公署代表將講解國際形勢及中國外交。

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