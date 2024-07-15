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消委會︳半年接3宗兒童室內遊樂場投訴　有小朋友穿繩網時失足墮下前臂骨移位 (12:17)

消委會在今年首半年共接獲3宗投訴，較去年同期多一宗。其中有投訴指小朋友穿越繩網洞時失足墮下受傷，經消委會介入後商戶始賠償3000元，投訴人尚未接受商戶建議，亦正考慮採取法律行動。消委會建議消費者在選擇兒童遊樂場時，可先查詢及實地視察，了解其主打體驗、安全措施、設施是否設有年齡或身高限制等；若有商戶要求參加者填妥「放棄權利聲明」或「免責聲明」，消費者在簽署前應仔細閱讀條款，亦應保留文件副本以備出現糾紛時有所依據。

該受傷個案的投訴人偕丈夫，帶同小朋友到一個室內遊樂場遊玩，內設斜路、波波池及繩網洞等元素組成的大型歷奇設施，小朋友在穿越繩網洞時，失足從高處直墮地面，經醫生檢查後被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂。投訴人其後要求商戶退回入場費，並就事件賠償醫療開支或提供其他解決方案，在消委會介入後，商戶向投訴人提議賠償3000元，不過小朋友仍處於治療及覆診階段，投訴人正考慮採取法律行動。

另一宗個案為有幼兒遊戲班（Playgroup）中心推出優惠，若消費者一次過報讀16堂課程即送「一大一細」4小時任玩室內遊樂場的優惠，投訴人為幼子報名報讀課程並獲得優惠，惟投訴人帶長子到場享用優惠時，卻被告知優惠只適用於報讀了中心課程的學員，投訴人稱商戶並未在報名或推廣資料中列明該條款，商戶承諾將作出修改並向消費者提供更清晰的資訊，雖未能安排大仔享用遊樂場優惠，但願意向投訴人退回餘下的課程費用。投訴人最終放棄使用優惠，事件得以解決。

亦有一宗個案涉及一間實施會員制的室內遊樂場，消費者需先登記註冊，充值成為會員後，方可享用服務。投訴人開通了會員卡以享用一年會籍服務，其後帶同小朋友前往遊玩，卻被告知會籍已到期，早前存入的金額被全數清零，獲建議可充值至少200元激活會籍，惟在充值200元後發現每小時收費加價20元，而且投訴人要求只充值差額被拒，故向消委會投訴，商戶拒絕退回會員卡內餘額，消委會建議投訴人可考慮尋求法律意見。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 兒童室內遊樂場

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