警方兩個月接12宗假冒技術支援騙案　主要以英語行騙　涉逾1700萬元 (12:18)

警方今（15日）舉行記者會，稱留意到在本港發生的「網上假冒技術支援」騙案，疑犯主要以英語與受害人溝通，故受害人主要為居港外籍人士，或能以英語進行溝通人士。疑犯一般會在不同平台賣廣告，當事主瀏覽相關廣告後，並按彈出的警告訊息聯絡「技術支援人員」後，或會要求事主授權，以遠端程式偷取其電腦資料。

網罪科總督察梁以德指，仍在調查涉事廣告的來源，惟相關犯罪手法在歐美及新加坡等地均有出現，亦不排除有海外犯罪分子以本港作為目標。高級督察陳智穎提醒，科技公司一般不會在無用戶要求下，主動提供技術支援來修復用戶電腦；而科技公司的錯誤或警告訊息，一般都不會包括聯絡號碼，提醒市民不要撥打訊息上的號碼。

另外今年首5個月，警方錄得10,060宗網上騙案，較去年跌約14%；損失金額則有升幅，今年首5個月涉約21.4億元，較去年同期增約35.5%。警方分析，升幅主要來自網上購物騙案，今年首5個月錄得約1.33億元損失金額，較去年同期增5610萬元，涉及多宗大額虛擬貨幣兌換服務的交易。