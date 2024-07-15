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警方兩個月接12宗假冒技術支援騙案　主要以英語行騙　涉逾1700萬元 (12:18)

警方稱，本港過去兩個月接獲12宗與「網上假冒技術支援」騙案，損失金額逾1700萬元，其中單一最大宗金額涉約1000萬元，涉案七旬的退休外籍人士，在上月底瀏覽旅遊資訊時，有懷疑偽裝操作系統的警告訊息彈出，要求事主聯絡「技術支援人員」，否則個人資料有機會被偷走。事主按疑犯指示致電中心，獲接駁至包括假冒警員的電話，並被多番要求授權轉帳。直至兩日後收到警方反詐騙協調中心通知，才獲悉受騙。

警方今（15日）舉行記者會，稱留意到在本港發生的「網上假冒技術支援」騙案，疑犯主要以英語與受害人溝通，故受害人主要為居港外籍人士，或能以英語進行溝通人士。疑犯一般會在不同平台賣廣告，當事主瀏覽相關廣告後，並按彈出的警告訊息聯絡「技術支援人員」後，或會要求事主授權，以遠端程式偷取其電腦資料。

網罪科總督察梁以德指，仍在調查涉事廣告的來源，惟相關犯罪手法在歐美及新加坡等地均有出現，亦不排除有海外犯罪分子以本港作為目標。高級督察陳智穎提醒，科技公司一般不會在無用戶要求下，主動提供技術支援來修復用戶電腦；而科技公司的錯誤或警告訊息，一般都不會包括聯絡號碼，提醒市民不要撥打訊息上的號碼。

另外今年首5個月，警方錄得10,060宗網上騙案，較去年跌約14%；損失金額則有升幅，今年首5個月涉約21.4億元，較去年同期增約35.5%。警方分析，升幅主要來自網上購物騙案，今年首5個月錄得約1.33億元損失金額，較去年同期增5610萬元，涉及多宗大額虛擬貨幣兌換服務的交易。

相關字詞﹕編輯推介 網上騙案 警察

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