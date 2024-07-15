李頌恩：規管網約平台會參考外地做法　例如平台需領牌 (10:57)

李頌恩稱，待的士車隊「落地」後，亦會研究其發展，並指出租車許可證尚有餘額，將會視乎研究結果，再決定未來會否用作發牌，或發出新類型牌照以及調整出現有機制等。她強調，明白市民對點對點服務有需求，不過香港整體運輸政策以集體運輸為主，需平衡整體公共交通系統發展，「太多小車出行對於我哋整體效率，同埋道路承載率，我哋都要睇」。

至於政府就加重「白牌車」刑罰提出修例，李頌恩解釋目前警方要求非法載客取酬的出租車車主提供司機身分時，過程繁複且需時，車主也未必願意配合，故建議可加入扣押車輛作判刑考慮，更具阻嚇力。

被問到在提出立法建議時會否考慮的士牌價，李頌恩在新城節目《財知大道》表示，運輸營運牌照主要照顧市民出行需要，各個機構之間的交易屬市場決定，的士牌價並非現時點對點發展的主要考慮之一。