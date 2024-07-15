消委會︳30款瓶裝水樣本無有害物質　有天然礦泉水TDS含量比純水低 (10:55)

消委會對30款較常見的瓶裝水樣本進行測試，平均每公升售價由3.6元至114.7元。消委會指，樣本間價格差異頗大，其中天然礦泉水樣本的每公升平均售價為20.8元，是蒸餾水及純淨水樣本的約3倍。消委會指，TDS含量愈高，表示水的溶解固體包括礦物質含量愈高，又指雖然天然礦泉水含有天然礦物質，但各樣本的TDS含量差距頗大，由每公升19毫克至657毫克不等，最高與最低相差甚遠，而樣本間的售價亦差距大，測試結果反映產品售價與TDS含量沒有必然的關係。

消委會指，每100立方米的食水水費為$262，折合每公升售價為0.262仙，反觀蒸餾水及純淨水（不添加礦物質）樣本每公升平均售價為$7.02，是自來水售價的2679倍，相比下自來水更經濟實惠。消委會認為說，塑膠瓶裝水消耗量的增加，或會造成塑膠污染的問題日益嚴重，市民應改變生活習慣，從源頭減塑，減少購買塑膠瓶裝水，而減少對環境造成污染。