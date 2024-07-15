消委會︳測試50款頭髮造型產品　9成檢出有害物質 (10:30)

消委會測試的頭髮造型用品包括14款定型噴霧、9款非壓縮型噴髮膠或造型護理噴霧、10款定型啫喱、泡沫或髮乳類產品、10款髮蠟和7款髮泥。測試發現，共44款檢出1至8種香料致敏物質，當中9款檢出5種或以上的香料致敏物質，另有3款樣本的香料致敏物質總檢出量超過0.5%。測試亦發現，有3款髮蠟檢出歐盟禁用防腐劑MIT、1款髮蠟樣本檢出的防腐劑濃度超出內地及歐盟的要求、1款定型噴霧樣本檢出的揮發性有機化合物（VOC）含量超出本港規定。

消委會指，來自「Ida Faddy」、「SHHH」、「Deuxer」的共4個樣本檢出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛，含量由0.0018%至0.014%。而「江獸髮蠟」、「SHHH」及「Deuxer」的3款髮蠟則被檢出含防腐劑MIT，含量由0.0015%至0.0095%，未能符合歐盟的相關要求，但符合內地不能超過 0.01%的要求；「江獸髮蠟」樣本同時被檢出含另一種防腐劑propylparaben，濃度為0.16%，超出內地及歐盟濃度要求。

定型噴霧全含VOC 其中1款超本港規定上限 環保署正跟進

另外，消委會按加州空氣資源委員會（CARB）的建議方法，檢測14款定型噴霧的VOC含量，含量最高的1款樣本為「TRESemme」，含量達77%，超出本港《空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例》訂下的最高可容許限值、即55%；「AVEDA」及「Kevin Murphy」兩款樣本的VOC含量則達上限，消委會稱，相關資料已轉交環保署跟進。環保署指，接獲測試結果後已立即展開調查，結果與消委會相若，現正就超出規例上限的噴髪膠作進一步調查，如發現進口商違反規例會考慮採取法律行動。

消委會亦表示，大部分樣本的標籤欠缺重要資料，其中近4成、即19款樣本未有以中文或英文標示成分列表；17款無標示任何有效期資訊。消委會促請供應商改善產品標籤，以保障消費者健康和提升資料透明度。多款樣本檢出芳樟醇及檸檬烯這兩款香料致敏物質， 含量全部超出歐盟須標示該等香料致敏物質的上限，惟部分樣本欠標示。

消委會提醒，市民購買頭髮造型產品前，應細閱產品成分、使用方法和標籤資料，曾有濕疹、過敏肌膚的人士，要避免選用含香料致敏物質或可致敏防腐劑的產品，在使用頭髮造型產品後，應每日用洗髮水清潔。