明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消委會︳測試50款頭髮造型產品　9成檢出有害物質 (10:30)

消委會測試市面上50款頭髮造型用品，發現逾9成樣本檢出有害物質，當中更有部分超出歐盟、內地或本港規定，促生產商積極改善產品安全。消委會指，其中4款檢出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛，而鈴蘭醛在動物實驗中對成年動物的性功能和生育能力造成影響，亦有可能影響內分泌系統功能。

消委會測試的頭髮造型用品包括14款定型噴霧、9款非壓縮型噴髮膠或造型護理噴霧、10款定型啫喱、泡沫或髮乳類產品、10款髮蠟和7款髮泥。測試發現，共44款檢出1至8種香料致敏物質，當中9款檢出5種或以上的香料致敏物質，另有3款樣本的香料致敏物質總檢出量超過0.5%。測試亦發現，有3款髮蠟檢出歐盟禁用防腐劑MIT、1款髮蠟樣本檢出的防腐劑濃度超出內地及歐盟的要求、1款定型噴霧樣本檢出的揮發性有機化合物（VOC）含量超出本港規定。

消委會指，來自「Ida Faddy」、「SHHH」、「Deuxer」的共4個樣本檢出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛，含量由0.0018%至0.014%。而「江獸髮蠟」、「SHHH」及「Deuxer」的3款髮蠟則被檢出含防腐劑MIT，含量由0.0015%至0.0095%，未能符合歐盟的相關要求，但符合內地不能超過 0.01%的要求；「江獸髮蠟」樣本同時被檢出含另一種防腐劑propylparaben，濃度為0.16%，超出內地及歐盟濃度要求。

定型噴霧全含VOC　其中1款超本港規定上限　環保署正跟進

另外，消委會按加州空氣資源委員會（CARB）的建議方法，檢測14款定型噴霧的VOC含量，含量最高的1款樣本為「TRESemme」，含量達77%，超出本港《空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例》訂下的最高可容許限值、即55%；「AVEDA」及「Kevin Murphy」兩款樣本的VOC含量則達上限，消委會稱，相關資料已轉交環保署跟進。環保署指，接獲測試結果後已立即展開調查，結果與消委會相若，現正就超出規例上限的噴髪膠作進一步調查，如發現進口商違反規例會考慮採取法律行動。

消委會亦表示，大部分樣本的標籤欠缺重要資料，其中近4成、即19款樣本未有以中文或英文標示成分列表；17款無標示任何有效期資訊。消委會促請供應商改善產品標籤，以保障消費者健康和提升資料透明度。多款樣本檢出芳樟醇及檸檬烯這兩款香料致敏物質， 含量全部超出歐盟須標示該等香料致敏物質的上限，惟部分樣本欠標示。

消委會提醒，市民購買頭髮造型產品前，應細閱產品成分、使用方法和標籤資料，曾有濕疹、過敏肌膚的人士，要避免選用含香料致敏物質或可致敏防腐劑的產品，在使用頭髮造型產品後，應每日用洗髮水清潔。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 頭髮造型產品

上 / 下一篇新聞