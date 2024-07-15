藍田16歲少年墮樓亡　學校啟動危機處理小組 (17:16)

校方已即時啟動「危機處理小組」，並由本校教師、社工、輔導人員及教育心理學家為有需要同學提供輔導，協助他們疏導情緒；同時已發出家長信，請家長在這段時間留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰。

今晨5時許，警方接獲16歲少年家人報案，指聽到一聲巨響，其後發現他倒臥於上址行人路上蓋，懷疑從高處墮下。警方接報到場，事主現場被證實死亡。警員經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，他因生活及學業問題不開心。

消息指，死者姓謝，生前無任何長期病患紀錄，與胞姊及胞兄同住，事發時胞姊突然聽到巨響，惟在家中未能找到胞弟，僅發現他的財物及窗戶打開，懷疑胞弟墮樓，遂報案。據了解，死者在社交平台留下遺言，提及讀書壓力及生活沒有希望。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線：

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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