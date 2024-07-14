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調查：逾7成受訪者無聽過慢病共治計劃　社協促豁免基層市民共付額 (16:06)

政府去年11月推出慢性疾病共同治理先導計劃，45歲或以上合資格香港居民可參加，由家庭醫生提供糖尿病及高血壓篩查服務，市民於篩查及治療階段均要支付「共付額」。香港社區組織協會調查發現，約73%受訪者無聽過慢病共治計劃；逾半合資格基層市民在了解計劃後拒絕參與，當中大部分稱當局豁免檢查費用方考慮參加。社協促政府豁免基層人士共付額收費，並盡快擴展服務涵蓋範圍，例如研究引入由參加者自選項目。

社協於今年首半年以問卷方式訪問81名45歲或以上、未有已確診高血糖及高血壓疾病的基層市民，亦向7人作深入訪談。調查結果顯示，約76%未有參加計劃的受訪者表示，會在當局豁免檢查費後參加、約61%則指會在增加其他檢查項目後參加。社協認為，結果反映基層最大憂慮是計劃的可負擔性，又引述有訪談受訪者認為篩查項目吸引力不足，與坊間免費健康評估相似，建議加入如癌症篩查、肝腎功能、骨質疏鬆及前列線健康等項目。

社協認為，基層市民整體健康較差，惟受限於經濟能力及健康知識等，較少使用健康服務，造成「健康不平等」，故當局應針對資助弱勢社群參與健康計劃，促當局豁免綜援、長生津及在職家庭津貼的受助人120元篩查共付費。社協亦建議盡快擴展計劃項目，提供更全面服務，並整合各資助健康計劃，如大腸癌篩查 、疫苗接種等等至慢病共治計劃，令市民可一站式獲更全面基層醫療服務。

相關字詞﹕編輯推介 慢性疾病共同治理先導計劃 社區組織協會

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