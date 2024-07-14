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氫巴首度行駛隧道　城巴將以氫巴或電動巴士「一換一」取代柴油巴士 (14:24)

城巴全港首部雙層氫能巴士於今早（14日）接載政府官員，並於上午11時50分通過原本為非正式路線的西區海底隧道，屬氫巴首度行駛行車隧道。

城巴董事總經理李卓豪期望，本港於2045年實現碳零排放，故未來不會再購買柴油巴士，並會以氫能或電動巴士「一換一」取代柴油巴士。對於車隊未來新能源巴士的分配，他認為氫能巴士比電動巴士在「一換一」下更具發展可能，因氫能巴士的性能可應付所有路線，將會以「七成氫能巴士、三成電動巴士」為目標。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，目前氫能巴士利用「灰氫」作氫燃料雖較「綠氫」不環保，但製作較便宜，較合符營運上的經濟效益。劉續說政府應實事求是，鼓勵市場在氫能巴士發展初期使用「灰氫」，令市場有更大誘因應用氫能，協助推動氫能源發展至成熟階段，認為當氫能源發展成熟，相關技術成本將會下降。

城巴氫能巴士以170號載客，下午1時20分於華富(中) 開出，途經香港仔隧道、紅磡海底隧道、獅子山隧道。居住西貢的巴士車迷陳同學於上午9時已在華富邨排隊，他對氫巴首次過海感到興奮，表示柴油巴士被逐漸淘汰是「大勢所趨」，惟關注氫能巴士上山能力會否較柴油巴士弱。他亦希望氫能巴士能推廣到大灣區，提高市民的環保意識。

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