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孫玉菡：不擔憂社工註冊局修例減入行意欲　信業界有不少有心人參選 (12:48)

有關改組社工註冊局的修例已刊憲生效，包括被裁定干犯危害國家安全罪行者終身不可任社工等。對於修例會否令人不敢入行，勞工及福利局長孫玉菡表示，看不見有此擔憂，認為改組後社工註冊局重回正軌，相對有意投身社工行業的年青人屬「好消息」，可循更專業化的方向發展。

社工註冊局8名民選成員中有7名已辭任，孫玉菡今日（14日）在無綫節目《講清講楚》表示，辭職是個人決定，他亦沒辦法，並指對年底的選舉有信心，相信業界一定有不少有心人想透過選舉參與社工註冊局。他重申，所有掌握公權力的機構有責任自主維護國家安全。

《強制舉報虐待兒童條例草案》日前於立法會三讀通過，條例將於刊憲後18個月生效，當局擬推出強制舉報指南和應用程式協助專業人士判斷應否舉報。孫玉菡強調，《條例》涉25類專業和超過10萬名專業人士，需時培訓和制定相關指引，當局亦要準備設施和人手處理舉報個案。被問到倘程式結果顯示毋須舉報，可否引用相關結果作合理辯解或辯護，孫玉菡相信專業人士「寧濫」，即多舉報，不過部分個案根本不屬虐兒，若有指南和程式可讓他們放心，而且程式可協助看不懂指南的人士，「幫佢解決個為難」。

相關字詞﹕編輯推介 孫玉菡 社工註冊局 強制舉報虐待兒童條例

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