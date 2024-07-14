孫玉菡：不擔憂社工註冊局修例減入行意欲　信業界有不少有心人參選 (12:48)

社工註冊局8名民選成員中有7名已辭任，孫玉菡今日（14日）在無綫節目《講清講楚》表示，辭職是個人決定，他亦沒辦法，並指對年底的選舉有信心，相信業界一定有不少有心人想透過選舉參與社工註冊局。他重申，所有掌握公權力的機構有責任自主維護國家安全。

《強制舉報虐待兒童條例草案》日前於立法會三讀通過，條例將於刊憲後18個月生效，當局擬推出強制舉報指南和應用程式協助專業人士判斷應否舉報。孫玉菡強調，《條例》涉25類專業和超過10萬名專業人士，需時培訓和制定相關指引，當局亦要準備設施和人手處理舉報個案。被問到倘程式結果顯示毋須舉報，可否引用相關結果作合理辯解或辯護，孫玉菡相信專業人士「寧濫」，即多舉報，不過部分個案根本不屬虐兒，若有指南和程式可讓他們放心，而且程式可協助看不懂指南的人士，「幫佢解決個為難」。