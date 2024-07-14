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港投CEO陳家齊稱目前資金鬆動　不少項目已達深度磋商階段 (10:45)

由政府全資擁有、正管理620億元資金的香港投資管理有限公司，今年6月起開始落實部分直接及共同投資項目。港投公司行政總裁陳家齊今早（14日）於商台《政好星期天》表示，目前資金鬆動，不少項目已到達深度磋商階段，會陸續落實。她又說，港投公司屬耐心資本，需時等待技術成熟等，但強調公司並非被動等待收成，而是會「落場踢」，協助產業方發展。

陳家齊稱，港投公司已建立項目的資料庫及數據庫，合共已接觸數百間企業，有時每日會與8至10個產業方會面。她強調，篩選要合作的項目標準高，要經過商業審查，包括考慮相關科技是否前緣、能否落地應用、團隊質素及評估風險，同時要考慮投資是否對香港有貢獻，例如能否帶動產業鏈上中下游發展。陳家齊指，港投公司不是被動式投資，而是會在相關公司的董事會佔一席位，可以監察，甚至在某程度上影響公司發展。

港投公司管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」，她稱會平衡發展各基金，不會側重於某一主題。被問到港投公司會否考慮向市民開放，陳家齊稱暫未有相關考慮，目前會聚焦於全力推進項目，又說公司的投資資本是公帑，若有回報會收入庫房，市民亦可受惠。

「新資本投資者入境計劃」下，申請人須投入300萬元於港投公司管理的「資本投資者入境計劃投資組合」，陳家齊透露，8月將公布詳細安排，會緊扣港投公司的雙重使命，即確保中長期的投資回報，同時要驅動生態圈發展，大致導向為高等院校畢業者、由年青人創立的企業。

另外，財政司長陳茂波今於網誌表示，香港投資管理有限公司將在本月19日，與一家專注通用人工智能大模型機械人研發的公司，在一個有關人工智能的論壇上啟動合作，成為港投公司第三間合作伙伴企業。

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