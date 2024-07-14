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林世雄：的士車隊最快今年底投入運作　冀明年提規管網約車立法建議 (10:28)

政府引入的士車隊制度，早前收到15份牌照申請。運輸及物流局長林世雄指目前正在評核申請，預料本月內可批出5個或以下牌照，最快今年年底開始投入運作，屆時會有兩種收費模式，分別是按表收費加預約費，以及點對點收費，有關預約費將不設上限。他指，市民除了透過網上預約使用的士車隊服務，亦可於街上截車，後者車隊只可按錶收費。

對於規管網約車，林世雄今日在商台節目《政好星期天》稱，會在一年內做好有關研究，希望明年提出立法建議，在任期內完成相關規管，強調會考慮平衡的士行業及市民的利益，以市民整體利益作為依歸，確保交通運輸業可持續健康發展，亦會考慮如何在不影響公共交通系統的高效生態下，能滿足市民對點對點交通服務的需求。他又形容本港的公共交通網絡為「世界第一」，近9成出行是透過公共交通服務。

政府明年5月收回大欖隧道專營權後重新釐定收費，林世雄重申當局傾向分時段數費，可行性較高，相信三隧分時段收費的例子能給予大眾信心，不過欖隧和三隧面對不同挑戰，欖隧尚有運力，不宜與三隧一樣，再分流予免費且經常塞車的吐露港公路和屯門公路，只能借鏡分時段收費部分。他又指大欖隧道不收費並不可行，當局已大幅度減價，而且欖隧屬政府資產，應恪守「用者自付」模式，否則難以服眾。林同時擔心收費太低會令欖隧的交通網絡難以負擔。

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