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康文署：尖沙嘴警署外古樹今晚11時開始移除 (20:05)

尖沙嘴警署外一棵約13米高細葉榕古樹因健康及結構欠佳需要移除，康文署周一公布計劃今天（13日）移除，本報記者下午到場，暫未見人員出現，樹上則張貼昨天發出的公告，指會於15日前移除，如有意見可致電署方。康文回覆查詢指將於今晚11時開始移除樹木，過程預計至少橫跨至翌日。

該細葉榕於2004年登記於《古樹名木冊》（編號LCSD YTM/3），其古榕樹「鄰居」亦已於去年被移除。現場可見，樹上已安裝纜索和引根，樹葉稀疏。署方表示2022年開始發現其健康及結構欠佳，樹冠不對稱、密度稀疏及活冠比低，葉片比正常細小及萎黃，主幹及分枝亦發現有內部木質腐爛情況。

署方指一直為該樹進行定期檢查及護養，包括施放殺真菌劑、改善土壤、施肥、鬆土、清理樹冠、安裝纜索、引根及使用除蟲劑等，其健康及結構狀況仍持續轉差，無法復原。有鑑於該路段人流及車流眾多，為免影響行人和道路使用者安全，決定移除有關樹木，將在原址補種一棵細葉榕。

署方指經樹木管理辦事處安排諮詢城市林務諮詢小組，以及就有關移除該樹的建議諮詢油尖旺區區議會，並獲得接納。

翻查資料，康文署代表4月在城市林務諮詢小組發言，提及尖沙嘴彌敦道一帶的32顆細葉榕古樹近況，指1顆有褐根病，7顆有朱紅毛斑蛾，2顆有結構性問題，會上特別討論古樹LCSD YTM/35，小組著署方密切監察其狀況。

相關字詞﹕編輯推介 康文署 古樹名木 樹木辦 細葉榕

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