馬會中旅合作支持青年到內地研學新質生產力 應家柏：增港年輕人歸屬感 (19:12)

超過100名參加者，包括14至18歲的童軍成員，以及10多位童軍領袖，將於8月3日至10日到訪北京、上海及杭州，拜會航天科技、飛機工程、創新和綠色能源等企業，了解國家在創新科技的最新進展；參觀北京的故宮博物院及杭州的良渚博物院，感受國家豐富的歷史文化；並有機會與當地大學的學生交流聯繫。馬會為是次研學團贊助所有參加者的住宿、膳食、交通及培訓等開支。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部為是次研學團的指導單位。一眾參加者於出發前參與多次培訓，出席專家講者的分享，以對研學團的目標及內容有更深入了解。

馬會行政總裁應家柏表示，青年發展是馬會重視的範疇，「馬會相信，香港的年輕人應加深認識國家的歷史和進程以增強歸屬感；研學團為我們的未來主人翁提供難得機會，裝備自己、拓寬視野，在以科技為先的發展中抓緊機遇成世界公民。」