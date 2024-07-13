傷健協會主辦職涯培訓計劃 助傷殘青年及SEN青年認知自我 (18:59)

協會獲得社會福利署攜手扶弱基金及藍十字（亞太）保險有限公司支持，並與香港教育大學合作，於2024年推行「樂TEEN滿FUN『Four C 』a Bright Future 」職涯培訓計劃，以特殊需要與融合教育研究所的「4C個人資源評測工具」作為介入手法，為全港約90名年齡介乎16-29歲，身體有殘疾之青年及SEN青年作評估，針對評估結果為參加者提供相關培訓，協助他們在關注、自主、好奇及自信四方面有所提升，為職涯作好規劃及準備，以面對未來就業挑戰；並透過職場體驗，讓參加者親身了解職場氛圍及不同崗位的日常工作，並與業內人士近距離互動交流，認清個人的優勢、資源及職業

興趣。

協會總幹事王詠兒表示，讓SEN青年盡早在離開校園前，充分了解自己的能力及優勢，同時針對青年提升自我認識、職場社交、工作態度、壓力、情緒及時間管理、人際關係及理財等軟技能，有助他們在職涯規劃的路上迎接挑戰，提升自信及自主能力。計劃除了培訓青年認知自我、發展潛能外，亦提供機會予企業義工回饋社會，與青年互動互勵，實踐傷健共融及平等關愛的精神，共建共融友善社區。協會希望與更多企業及學校合作，透過職場體驗及實習等，讓僱主及員工理解青年的特性，並在公司建立樂於協調及溝通的共融職場文化。

「4C個人資源評測工具」由香港教育大學特殊需要與融合教育研究所研發，執行所長冼權鋒教授致辭時表示，有別於傳統問卷形式的評測方法，「4C個人資源評測工具」透過原創 的情境及桌遊設計，把個人資源的評測以遊戲化的形式呈現。桌遊版的評測較易讓SEN 中學生投入，特別對於學習動

機較弱的學生而言，遊戲的氛圍、勝負的起落，能有助他們投入評測。本桌遊按照SEN 中學生的認知程度，設計了一系列的情境問題，從遊戲中讓他們分享自己的應對方法，從而得出一個評分的結果。

「樂TEEN滿FUN『Four C 』a Bright Future 」職涯培訓計劃現正招募更多身體有殘疾及SEN青年參與，歡迎學校及個人查詢，詳情請聯絡2551 4226（王姑娘）。