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青途協會尖沙嘴派禮品凝聚社區 鄭泳舜籲市民緊貼奧運支持國家隊及港隊 (18:31)

法國巴黎奧運尚有不足兩星期上演，為支持35名中國香港運動員，青途發展社區發展協會今日在尖沙嘴鬧市舉辦名為「奧運凝聚社區 青途齊撐港隊」的打氣活動，與市民交流互動，並派發一系列貼心禮品，包括精心設計的港隊賽程表和摺扇，呼籲市民齊齊緊貼港隊和國家隊賽事。

特區政府購入巴黎奧運電視轉播權，本地3間持牌免費電視台和香港電台稍後免費播放賽事。今屆部分奧運賽事將於本港黃金時間舉行，但也有賽事需要在深宵直播，相信不少市民也會與家人或相約朋友，一同追看賽事，齊齊支持港隊和國家隊，因此青途派發港隊賽程表和摺扇的同時，亦送出健康食品，以及涼茶和橙，陪伴大家度過看賽晚上，清熱消暑，讓市民在享受比賽的同時，也能保持健康。

青途執委會主席、立法會議員鄭泳舜聯同油尖旺民政事務專員余健強，油尖旺區議員、油尖旺社區體育委員會、全港運動會油尖旺團隊的代表，和一眾現役、退役運動員，落區替即將征戰奧運的中國香港運動員加油打氣，凝聚社區力量。

應邀出席活動的香港七人欖球隊名將姚錦成表示，運動員在海外作賽，很多時也會覺得環境陌生，但當感受到原來有市民在遠方支持自己，比賽時也份外有推動力，因此希望通過是次活動為市民提供奧運資訊，鼓勵大家以不同途徑替香港運動員集氣。

鄭泳舜表示，康文署將在全港十八區的指定體育館設立「奧運直播區」，不少商場亦紛紛部署設置播放點，希望加上精心設計的港隊賽程表，幫助市民追蹤港隊賽事，鼓勵他們實時收看直播。

他預期奧運熱潮之下，可帶動全民運動的風氣，惟本港康體設施一直短缺，冀政府加快興建體育場館及設施作配合，以鼓勵市民將運動融入生活之中。

相關字詞﹕奧運；鄭泳舜

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