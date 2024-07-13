明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「全球華人企業家總商會」涉詐騙400萬元　主腦及會計師被捕 (18:43)

警方周四（11日）開記招，交代有6人涉嫌透過註冊商會，以高回報及佣金誘騙投資，騙取共約400萬元。警方經調查以串謀詐騙罪拘捕6人，包括兩持牌會計師，據悉涉案商會為「全球華人企業家總商會」，兩名涉案男會計師均姓陳，其中一人與「中主環球集團」創辦人兼主席同名。

警方早前交代，4男2女被捕人年齡介乎28至51歲，包括主腦及5骨幹，他們分別報稱商人、會計師、補習教師、公司秘書及顧問等。據悉，兩名被捕男會計師分別是35歲及48歲，兩人均姓陳，翻查資料，其中35歲被捕人與「中主環球集團」創辦人兼主席同名。另外4名被捕人分別是51歲姓朱男子（兼職顧問代理）、51歲姓吳女子（商人）、28歲姓巫男子（秘書公司持有人）及42歲姓陳女子（兼職導師）。據調查，警方初步相信51歲姓朱男子是本案主腦，其餘5人的角色分別為銀行戶口持有人及涉案公司董事。

據了解，案件涉及11名事主，他們透過社交活動認識。2021年底，有人成立一間公司名為「全球華人企業家總商會」（Globe Chinese Entrepreneur Commission Limited），向事主提供投資計劃。其後有人再分別成立兩間會計公司，分別為「明朝會計師行有限公司」（Solar CPA Limited）及「天帥會計師事務所有限公司」（Chief Commander CPA Limited），再向事主提供一些聲稱高回報的投資計劃。2022年12月至2024年1月，事主共轉賬超過310萬元到指定銀行戶口及相關涉案公司，成為上述兩間公司的股東。其後有人再鼓勵事主申請「深圳科技基金」以賺取佣金，並要求事主支付超過90萬元。

相關字詞﹕詐騙

上 / 下一篇新聞