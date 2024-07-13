「全球華人企業家總商會」涉詐騙400萬元　主腦及會計師被捕 (18:43)

警方早前交代，4男2女被捕人年齡介乎28至51歲，包括主腦及5骨幹，他們分別報稱商人、會計師、補習教師、公司秘書及顧問等。據悉，兩名被捕男會計師分別是35歲及48歲，兩人均姓陳，翻查資料，其中35歲被捕人與「中主環球集團」創辦人兼主席同名。另外4名被捕人分別是51歲姓朱男子（兼職顧問代理）、51歲姓吳女子（商人）、28歲姓巫男子（秘書公司持有人）及42歲姓陳女子（兼職導師）。據調查，警方初步相信51歲姓朱男子是本案主腦，其餘5人的角色分別為銀行戶口持有人及涉案公司董事。

據了解，案件涉及11名事主，他們透過社交活動認識。2021年底，有人成立一間公司名為「全球華人企業家總商會」（Globe Chinese Entrepreneur Commission Limited），向事主提供投資計劃。其後有人再分別成立兩間會計公司，分別為「明朝會計師行有限公司」（Solar CPA Limited）及「天帥會計師事務所有限公司」（Chief Commander CPA Limited），再向事主提供一些聲稱高回報的投資計劃。2022年12月至2024年1月，事主共轉賬超過310萬元到指定銀行戶口及相關涉案公司，成為上述兩間公司的股東。其後有人再鼓勵事主申請「深圳科技基金」以賺取佣金，並要求事主支付超過90萬元。