房委會指啟鑽苑半年14次火警非事實 第二期入伙以來只發生3次 提醒農曆七月小心防火 (14:48)

房委會表示，當新屋邨/屋苑內大量單位同時入伙，就會衍生裝修及住戶搬遷的高峰期，啟鑽苑正面對這個情況，屋苑管理處已採取特別防火措施，包括與消防處聯絡以獲取專業意見，消防人員亦會不時巡查屋苑，以防患未然。

其實遇有火警通報，無論是否誤鳴，管理處都會與消防處人員緊密聯絡，保障屋苑居民安全。同時，管理處會在與各設備承辦商確認安全後，立刻恢復各公共系統，例如供水系統、消防系統或升降機的運作。

啟鑽苑管理處已提醒業戶、其裝修師傅及運送傢俬工人不可在公眾地方（包括樓梯及走廊）吸煙，亦不要將建築廢料及傢俬包裝棄置在樓層垃圾房、走廊及樓梯。在搬運傢俱雜物時亦必須小心，避免碰到設於走廊的火警鐘手掣引致警鐘誤鳴。屋苑地下有設置泥頭站和廢料收集站，供住戶或裝修承辦商放置建築廢料及傢俬包裝。管理處亦已加強屋苑清潔及額外增加保安人員上樓巡查，並要求訪客進入大廈必須登記。

房委會溫馨提示居民，在入伙及農曆七月期間，小心防火及注意門戶安全；遇事要保持鎮定並通知管理人員。如有任何管理上的意見可向管理處反映。

房委會強調，保持一個清潔、舒適及安全的居住環境實有賴住戶的通力合作，守望相助，讓大家繼續攜手努力。